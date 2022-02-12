بإطلالة مذهلة.. شاهد بعض صور نسخة أستون مارتن فالكيري

لاشك أن اصدارات شركة أستون مارتن الانجليزية وصاحبة الاجنحة الممتدة، هي واحدة من ابرز السيارات حول العالم، لما تتضمنه من مفهوم متطور واطلالة خارجية انسيابية، تجعلها تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية ذات الأداء الخارق ايضا بحسب النسخة المطروحة.

باطلالة مذهلة .. شاهد بعض الصور للنسخة أستون مارتن فالكيري

ومن بين اصدارات الصانع الانجليزي المخضرم هي النسخة أستون مارتن فالكيري، والتي استغرقت وقت طويل خلال فترة الانتاج، ولكن من المدهش رؤية هذه النسخة داخل احد صالات العرض، وبالتحديد في النرويح لدى وكيل أستون مارتن في أوسلو.

باطلالة مذهلة .. شاهد بعض الصور للنسخة أستون مارتن فالكيري

وتأتي السيارة أستون مارتن فالكيري برقم 69 ضمن عدد 150 نسخة من هذا الطراز، مع اطلالة خارجية بطلاء خارجي باللون الأحمر "سوبر نوفا"، بناء على رغبة مالك السيارة، حيث ظهر هذا الطلاء ببعض الاجزاء الخارجية للسيارة مع لمسات سوداء لامعة تغطي باقي اجزاء الهيكل.

باطلالة مذهلة .. شاهد بعض الصور للنسخة أستون مارتن فالكيري

وتستمد السيارة أستون مارتن فالكيري قوتها من محرك خارق، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 1160 حصانا، بينما تظهر السيارة وهي ترتكز على جنوط رياضية عملاقة ذات تصميم هندسي مميز يعتمد على عدة فتحات متشعبة النقاط.

باطلالة مذهلة .. شاهد بعض الصور للنسخة أستون مارتن فالكيري

كما ظهرت السيارة أستون مارتن فالكيري بمصابيح عدوانية المظهر، وابواب جانبية تفتح لأعلي مما تعزز من الاطلالة الرياضية الخاصة بهذه النسخة، مع صادم امامي بارز وبعض البروز الخاص بالناحية الجانبية، بينما تشير بعض التوقعات بوصول السيارة إلى 100 كيلومتر من نقطة السكون خلال فترة زمنية مدتها 2.5 ثانية فقط.