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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أستون مارتن تكشف عن مقاتلتها AMR22 الجديدة لسباقات الفورمولا 1| فيديو وصور

أستون مارتن AMR22
أستون مارتن AMR22

 

كشفت "أستون مارتن" صانعة السيارات البريطانية ذات الأداء العالي عن النموذج التي ستشارك به في سباق الفورمولا واحد موسم 2022 وتدعى AMR22 لتدخل حلبة الصراع التنافسي مع مقاتلتها الجديدة التي تطمح أن تصل بها إلى منصة التتويج، آملة في تصدر المشهد. 

 

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، حفل العرض الأول لسيارة AMR22 أقيم في مصنع أستون مارتن بـ لاغوندا جايدون، بحضور الفريق كاملا وعلى رأسهم سيباستيان فيتيل ولانس سترول اللذان توليا كشف النقاب عن مقاتلة موسم 2022 وهي AMR22، وبالطبع رئيس مجلس إدارة أستون مارتن "لورنس سترول".

 

أوضح فريق أستون مارتن الخاص بالفورمولا واحد أن السيارة التي كشف هي النموذج الفعلي التي ستخوض به غمار سباق موسم 2022 بقيادة  سيباستيان فيتيل ولانس سترول على عكس ما قام به فريق ريد بول الذي كشف عن نسخة غير رسمية لسيارته المشاركة في السباق، وبالتالي ستكون أستون مارتن AMR22، أول سيارة للشركة يتم تصنيعها وفقًا للوائح الفنية الجديدة لـ F1.

 

اكتست سيارة  أستون مارتن  AMR22، باللون الأخضر والخطوط الصفراء بدلا من الوردية في الموسم السابق مع كتابة العلامة التجارية "أرامكو" الراعي الرسمي للفريق في مباريات الجائزة الكبرى.

قال "أندرو جرين"، كبير المسؤولين الفنيين في  أستون مارتن ، أن ما تم الكشف عنه هو النموذج الأول لاستون مارتن في ظل اللوائح الجديدة ولكنه سيتطور بمرور الوقت "التغييرات الكبيرة في لوائح 2022 خلقت تحديًا هائلاً بالنسبة لنا، كل جزء من السيارة جديد تقريبًا، لذا فإن الفلسفة وراء صناعتنا لنموذج AMR22 تدور حول كوننا منفتحين لأية تغيرات ولدينا المرونة الكافية لموكبة التغيير".

أستون مارتن AMR22

واستطرد "جرين": "لا أحد لديه كل الإجابات عما ستسفر إليه اللوائح الجديدة، ولكن ما اتبعنا خلال فريق عملنا هو قبول التحدي الجديد والارتقاء إلى آفاق أوسع"

 

تهدف اللوائح الجديدة لسباقات  F1 التي أقرها الاتحاد الدولي للسيارات إلى زيادة فرص التجاوز في السباقات واقتراب السيارات من بعضها على حلبة السباق، وبالتالي تجعل مجمل السباقات أكثر إثارة متعة للمشاهدين ومستوى تنافسية أعلى من المواسم السابقة، وفي سبيل ذلك كان على الإدارة تغيير قوانين السباق ومواصفات السيارات المشاركة، معظم التغييرات في هياكل السيارات ستكون في الجزء الأسفل من السيارة لتقليل الاضطرابات الهوائية التي تقلل من ارتكازية السيارات على حلبة السباق، والهدف من التصميم الجديد هو مضاعفة تأثير فينتوري وهي عملية تنظيم تدفق الهواء عندما يدخل إلى المسارات الضيقة أسفل السيارة.

أستون مارتن AMR22

بالنسبة لشكل السيارات الجديدة لموسم 2022 ستكون بجناح أمامي أكبر مع أغطية للعجلات و أجنحة فوق الإطارات الأمامية مع وجود حواف على الجناح الخلفي تدفع سير الهواء إلى الأعلى لتقليل تأثيره على السيارات من الخلف، مع عجلات أكبر مقاس 18 بوصة.

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