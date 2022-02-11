أستون مارتن تجري محادثات لدخول سباق لومان هايبر كار.. صور

كشف المالك المشارك لورانس سترول أن أستون مارتن تجري مناقشات للعودة إلى الفئة الأولى في لومان 24 ساعة وتقديم عرض لتحقيق أول فوز شامل لها في بطولة فرنسا الكلاسيكية منذ عام 1959.

وفي حديثه عند إطلاق سيارة AMR22 الجديدة لفريق فورمولا 1 في مقر الشركة المصنعة في جايدون يوم الخميس، اعترف الملياردير الكندي بأن صانع السيارات البريطاني لديه طموحات أكبر من مجرد الحفاظ على وجوده في سباقات GT.

أستون مارتن تجري محادثات لدخول سباق لومان هايبر كار

قال: "نحن نعتزم العودة إلى السباقات بخلاف سباقات الفورمولا ون" حيث "لم نتوقف أبدًا عن السباق في GT3 و GT4، وفزنا في لومان قبل عامين، وسيستمر هذا البرنامج ويتعزز.

وأضاف الآن بعد أن بدأت Aston Martin Performance Technologies كقسم من فريق F1ستشارك كثيرًا في تطوير برنامجنا للمحرك المتوسط ​​خارج مصنع F1 الجديد [الذي يتم بناؤه حاليًا بالقرب من سيلفرستون بالإضافة إلى ذلك سنجري مناقشات للعودة إلى لومان."

ورفض Stroll أن يتم رسمه على جدول زمني للعودة ولكن يُعتقد أن دخول العام المقبل، الذي سيصادف الذكرى المئوية لسباق التحمل الأكثر شهرة في العالم لا ينبغي الغائه على الرغم من ضيق النطاق الزمني.

أستون مارتن تجري محادثات لدخول سباق لومان هايبر كار

تم تجهيز أستون مارتن كواحدة من أوائل الشركات المصنعة التي دخلت عصر Hypercar الجديد، الذي بدأ العام الماضي في لومان وفي بطولة العالم لكن برنامجًا قائمًا حول Valkyrie تم إيقافه بواسطة Stroll بعد استيلاء اتحاده على Aston Martin Lagonda في وقت مبكر من عام 2020، ومنذ ذلك الحين تم إطلاق فئة LMH مع شركة Toyota والتي تمكنت حتى الآن من الوصول إلى شبكات السيارات الجديدة المصممة حسب الطلب .

أستون مارتن تجري محادثات لدخول سباق لومان هايبر كار

تستعد بيجو بسيارة LMH 9X8والذي يمكن أن يتسابق في لومان في يونيو وفي الوقت نفسه يتوقع عالم سباقات السيارات الرياضية انفجارًا في التنافسية في عام 2023 حيث تعود فيراري إلى الدرجة الأولى في أول مشاركة لها على في سباقات لومان منذ 50 عامًا.