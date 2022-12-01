منزل من 4 طوابق | أحدث منتجات أستون مارتن في طوكيو.. تفاصيل

كشفت شركة أستون مارتن عن احدث أعمالها وهو تصميم منزل رقم 1، حيث أن المنزل عبارة عن تفاصيل بين عالم السيارات وبقية عالم التصميم، وذلك حسبما صرح ماريك ريتشمان، كبير المسؤولين في أستون مارتن، حيث يقع هذا المنزل في حي Omotesando وهو اكثر المناطق السكنية المرغوب بها في طوكيو.

منزل مقدم من شركة أستون مارتن

يحتوي التصميم الخارجي للمنزل علي خطوط ناعمة، وحدود سهلة تساعد أصحاب المنزل في التفاعل معه وتجربته، ويتكون المنزل من 4 طوابق، ويحتوي علي جراج لسيارتين في الأسفل، ويحيط بالجراج زجاج يمكن أصحاب المنزل من النظر الي سياراتهم وتفقدها .

وكما انه تم استخدام مزيج شامل من العناصر والمواد لخلق مساحة هادئة ومريحة لمالكين سيارات أستون مارتن وهم الفئة المستهدفة بيع منزل شركة أستون مارتن، ويحتوي المنزل علي معرض للسيارات، وسينما منزلية، وجيم، وسبا خاص.

منزل مقدم من شركة أستون مارتن

وفي ذلك السياق واوضح ريتشمان قائلا: "إن تأثير ثقافة طوكيو، بتاريخها وأسلوبها المذهلين، يحمل مساحة إبداعية مهمة داخل أستوديو التصميم الخاص بنا، وأرى مراجع الموضة والمعمار وحتى الطهي التي يأخذها فريقنا في الاعتبار عند تطوير عملهم، لذلك، يمكن الشعور بوجودها حقاً في ممارستنا، وكنا نظن أننا سنعيد الجميل من خلال أول تعاون لنا في مجال الفخامة الفائقة في آسيا".

منزل مقدم من شركة أستون مارتن

من جانبه تابع جريج آدامز، الرئيس الإقليمي لشركة أستون مارتن في اليابان وكوريا الجنوبية قائلا : "مع نمو أستون مارتن في اليابان، نحن متحمسون لإيجاد طرق مبتكرة لإضفاء الحيوية على علامتنا التجارية فائقة الفخامة، وإحداث صدى لدى المستهلكين المحليين، ويسعدنا التعامل مع VIBROA، للمساعدة في إنشاء ما نعتقد أنه المنزل المثالي لمالك سيارة أستون مارتن، مع عناصر تصميم مستوحاة من مجموعتنا المذهلة من السيارات فائقة الفخامة وعالية الأداء".

منزل مقدم من شركة أستون مارتن

والجدير بالذكر انه لم يتم عرض أي معلومة عن سعر منزل شركة أستون مارتن، ولكن كشفت الشركة أنه قد تم شراؤه بالفعل.