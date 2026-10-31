بونو ونيفيز يقودان الهلال في مواجهة الفتح.. تعرف على التشكيل

أعلن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الرسمي للزعيم استعدادًا لمواجهة الفتح، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحالية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والفتح في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الهلال أمام الفتح في الدوري السعودي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، محرزي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: ناصر الدوسري، سيرجي سافيتش، روبن نيفيز.

خط الهجوم: سامرفيل، مندش، واتكينز.

ويسعى الهلال لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، في مواجهة يطمح خلالها الفتح للخروج بنتيجة إيجابية أمام الزعيم.