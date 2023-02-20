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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شعار جديد ومختلف.. أستون مارتن تحتفل بالذكرى السنوية الـ 110.. صور

أستون مارتن إيه إم
أستون مارتن إيه إم آر 23

تحتفل أستون مارتن العلامة المتخصصة بصناعة السيارات الفاخرة، بالذكرى السنوية الـ 110 لمسيرتها الحافلة بالمشاركات المتميزة في عالم السباقات، عن طريق عرض شعار احتفالي خاص على سياراتها طيلة موسم 2023 من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.

أستون مارتن إيه إم آر 23


ويحمل الشعار الاحتفالي عبارة 110 أعوام من العراقة إلى جانب شعار الأجنحة الشهير لأستون مارتن، والذي أعيد تصميمه عام 2022 في إطار هوية بصرية جديدة تعكس التوجه المستقبلي للشركة، ويظهر هذا الشعار للمرة الأولى على مقدمة سيارة أستون مارتن إيه إم آر 23 الجديدة والمقرر أن يقودها السائق الخبير لانس سترول إلى جانب الحائز على لقب بطل العالم للفورمولا 1 مرتين فرناندو ألونسو.

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وتستمر الاحتفالات بالذكرى السنوية للشركة على مدار عام 2023، لتصل إلى ذروتها خلال سباق جائزة بريطانيا الكبرى على أرض حلبة سيلفرستون، حيث تُقام أنشطة خاصة للاحتفال بإنجازات الشركة البريطانية الرائدة في الماضي والحاضر والمستقبل. 


وتترقب أستون مارتن تحقيق عامٍ استثنائي خلال 2023، حيث تعتزم الإعلان عن مرحلة جديدة لإنتاج أفخم السيارات وأفضلها أداءً وقوةً من خلال إطلاق أولى سياراتها الرياضية من الجيل الجديد. 

أستون مارتن إيه إم آر 23

ويشهد هذا العام اكتمال المرحلة الأولى من عمليات إنشاء المقر الجديد والمتطور لفريق آستون مارتن أرامكو كوجنيزانت لسباقات فورمولا 1، حيث يقع في سيلفرستون ويمتد على مساحة 400 ألف قدم مربعة (37 ألف متر مربع)، ويهدف مقر الفريق، الذي احتضن حفل الإطلاق اليوم، إلى رفد آفاق التعاون التقني بين سيارات السباق والسيارات المعدة للطرق من خلال إحداث منشأة متطورة لاختبارات نفق الرياح وعمليات المحاكاة، ومن المتوقع اكتمال بناء المنشأة في نهاية عام 2024، فتتيح لأستون مارتن لاجوندا تطوير منتجاتها المعروفة بأدائها الفائق.

أستون مارتن إيه إم آر 23


وتعليقاً على هذا الموضوع، قال لورانس سترول، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أستون مارتن: "يسرنا الاحتفال بمرور 110 عاماً على دخول أستون مارتن مضمار السباقات، ونتوقع أن يشكّل عام 2023 مرحلةً شيقة من تاريخنا العريق تحمل مزيداً من الإنجازاتٍ المميزة لفريق أستون مارتن أرامكو كوجنيزانت لسباقات فورمولا 1، ولمجموعتنا المتنامية من السيارات الرياضية الفاخرة المعدة للطرقات.


"وتتمتع اليوم رياضة الفورمولا 1بشعبية عالمية هائلة، مما جعل عودة أستون مارتن إلى حلبات السباق خطوةً ذات أثرٍ كبير على علامتنا التجارية وصورة منتجاتنا. وأظهرت أبحاث السوق أهمية حضور سياراتنا في سباقات الفورمولا 1 من خلال زيادة الوعي بالعلامة التجارية وتعزيز مكانتها لدى الجيل الجديد من العملاء. كما تساهم سباقات فورمولا 1بترسيخ الأداء الفائق الذي تتمتع به سيارات أستون مارتن، والذي يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا ورغبتنا للمنافسة في أرقى سباقات الرياضة على مستوى العالم، مع الارتقاء بمستويات هذا الأداء عند اكتمال إنشاء مقرنا المتطور الجديد في سيلفرستون".

أستون مارتن إيه إم آر 23


ويستهل فريق أستون مارتن أرامكو كوجنيزانت لسباقات فورمولا 1موسم 2023 من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات™️ من خلال المشاركة في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 يوم 5 مارس 2023.

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