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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عشان متروحش على الفاضى.. تنبيه مهم من مبادرة الإحلال للمتقدمين لتخريد سياراتهم

ساحة تخريد السيارات
ساحة تخريد السيارات

أعلنت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، فى بيان جديد لها عن تنبيه يخص الحاجزين الجُدد لسيارات مبادرة الإحلال.

وأوضحت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات ، انه فى الفترة الأخيرة، تم رصد أحد المشكلات التي يعاني منها المتقدمين للمشاركة في المبادرة ، ويجب ان يتم تدارج هذه المشكلة حتى لا تطول الاجراءات الخاصة بالمتقدمين للاستفادة بسيارات المبادرة .

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وتابعت المبادرة الرئاسية فى بيانها ، أن عدد من المشاركين يذهب لساحات التخريد لتسليم السيارة القديمة ومعه استعلام أمني على السيارة فقط وليس استعلام أمني عن شخصه على صورة بطاقة الرقم القومي .

مما يعنى أن الأوراق المطلوبة للاستفادة بسيارات المبادرة غير مكتملة ، يجب على المشاركين سواء في قطاع الملاكي أو الأجرة ممن وصلتهم رسالة بالذهاب لساحة التخريد بضرورة توفير استعلام أمني شخصي أو الفيش والتشبيه موجه الي مبادرة الاحلال لعدم التعرض للتعطل والعودة مرة ثانية بدون تسليم السيارة القديمة .

وأكدت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي ، انه يتم استخراج استعلام أمني شخصي أو الفيش والتشبيه موجه الي مبادرة الاحلال ، من مباحث المرور داخل وحدة المرور أو من الادارة العامة للمرور . 

جدير بالذكر أن مبادرة الرئاسية لإحلال السيارات ، تضم 5 مركبات هم المتاحين أمام المخاطبين بالإحلال سابقة التجهيز للعمل بالوقود المزدوج "غاز طبيعي- بنزين" ، وهى بي واى دي F3، وهيونداي إلنترا HD، و شيري تيجو 3، هيونداي أكسنت RB، وشيري أريزو 5 .

وكانت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات ، قد اعلنت عن ارتفاع أسعار جميع الطرازات المشاركة بالمبادرة ارتفعت بقيمة تتراوح بين 22 إلى 107 ألف جنيه خلال فبراير 2023 الجاري مؤكدة انها مازالت هى الارخص فى الاسعار داخل السوق المصرى للسيارات .

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