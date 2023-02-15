5 سيارات يبدأ سعرها من 80 ألف ريال سعودي |اعرف المواصفات

يبحث العديد من المواطنين المقيمين فى جميع دول العالم عن سيارات تلائم حياتهم اليومية، لاستيرادها ودخولها مصر، منذ إعلان الحكومة عن قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة.

يسمح القانون الجديد باستيراد سيارة للشخص المقيم بالخارج هو وعائلته ودخولها إلى مصر بعد دفع قيمة الضرائب والجمارك كوديعة ترد بعد خمس سنوات.

وخلال السطور التالية سنتعرف على سعر ومواصفات 5 سيارات بسعر يبدأ من 80 ألف ريال، داخل المملكة العربية السعودية .

1- رينو ميجان

رينو ميجان

تستمد سيارة رينو ميجان موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، بعزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، بقوة 115 حصان، مزود بناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات، وتتسارع السيارة من 0 الي 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، وتستهلك 6.6 لتر لكل 100 كم/ساعة، بسعة خزان وقود 50 لتر .

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات السعودية، فيأتى :

- أوتوماتيك / PE 2023 بسعر 78,085 ريالًا سعوديًا

2- سكودا اوكتافيا

سكودا اوكتافيا

تقدم السيارة سكودا اوكتافيا 2022 بمحرك 1400 سي سي تيربو، 4 سلندر، يمكنه انتاج 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات من 8 نقلات أوتوماتيكية الأداء، بالإضافة إلى القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9 ثواني.

أما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات السعودية، فيأتى :

- أوتوماتيك / ACTIVE 2022 بسعر 70,455 ريالًا سعوديًا

- أوتوماتيك / AMBITION 2022 بسعر 85,470 ريالًا سعوديًا

3- كيا سيراتو

كيا سيراتو

تتمتع السيارة كيا سيراتو موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي، ينتج 128 حصانا، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة.

ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 190 كيلومتر في الساعة، مع القدرة على الانطلاق إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0 في فترة زمينة تستغرق 11 ثانية .

أما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات السعودية، فيأتى :

- أوتوماتيك / L 2023 بسعر 80,498 ريالًا سعوديًا

- أوتوماتيك / LX 2023 بسعر 90,848 ريالًا سعوديًا

4- شيفروليه تراكس

شيفروليه تراكس

تأتي تراكس محرك رباعي الأسطوانات بسعة سعة 1.8 لتر ينتج 140 حصان، يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، تتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم خلال 10.6 ثانية، و تصل سرعتها القصوى 180 كم / س.

أما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات السعودية، فيأتى :

- أوتوماتيك / LT FWD 2020 بسعر 80,300 ريال سعودي

5- هيونداي إلنترا

هيونداي إلنترا

تتوفر سيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2023 في السوق السعودي بثلاثة خيارات من المحركات، يأتي المحرك بأربعة أسطوانات، سعة 2.0 لتر، ويولد قوة تصل الى 159 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 191 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات.

بينما يأتي الخيار الثاني بأربعة أسطوانات، سعة 1.6 لتر، يولد قوة تصل الى 123 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات.

أما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات السعودية، فيأتى :

- أوتوماتيك / FLEET 2023 بسعر 84,450 ريالًا سعوديًا

- أوتوماتيك / SMART 2023 بسعر 86,635 ريالًا سعوديًا

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعر 94,455 ريالًا سعوديًا

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعر 99,170 ريالًا سعوديًا

- أوتوماتيك / PREMIUM 2023 بسعر 107,450 ريالًا سعوديًا

- أوتوماتيك / PREMIUM 2023 بسعر 109,635 ريالًا سعوديًا

- أوتوماتيك / HEV SMART 2023بسعر 116,535 ريالًا سعوديًا

- أوتوماتيك /HEV PREMIUM 2023بسعر 133,900 ريال سعودي

- أوتوماتيك / HEV ULTIMATE 2023 بسعر 141,375 ريالًا سعوديًا