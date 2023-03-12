مرسيدس AMG GT63 S E تتألق بفضل تعديلات مانسوري

تعتبر السيارة مرسيدس AMG GT63 S E أحد أسرع إصدارات العلامة التجارية الألمانية بعد السيارة AMG One الخارقة، كما تعتبر أحد أكثر سيارات AMGشهرة وجاذبية.

تأخذ شركة تعديل السيارات الألمانية مانسوري سيارة مرسيدس AMG GT63 S E إلى أبعد من ذلك من خلال تحين أداء السيارة وجعله أكثر قوة، وبالطبع تأتي ترقيات الأداء مع تحديثات مرئية تشتهر بها الشركة الألمانية كما يظهر في الصورة المرفقة.

مرسيدس- AMG GT63 S E

استنادًا إلى محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر من مرسيدس- AMG GT63 S E Performance، زادت مانسوري قوة السيارة إلى 880 حصانًا وعزم دوران يبلغ 1,099 رطلاً (1490 نيوتن متر)، مقارنة بقوة السيارة الأصلية التي بلغت 831 حصان و 1,084 رطل قدم (1,470 نيوتن متر).

مرسيدس- AMG GT63 S E

تؤدي زيادة الطاقة إلى سرعة قصوى أعلى بمقدار 199 ميلاً في الساعة (320 كيلومترًا في الساعة) ، مع سرعة أكبر بمقدار عُشر ثانية لتصل إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كم / ساعة)، تدعي مانسوري أنه تمت إضافة تعديلات شاملة على الهيكل وذلك من أجل معالجة أفضل و "أقصى ديناميكيات".

مرسيدس- AMG GT63 S E

من ناحية التصميم، يشتمل التحويل على غطاء محرك كربوني كامل مع مداخل هواء إضافية وأجزاء انسيابية متنوعة من ألياف الكربون خفيفة الوزن، مثل الجناح الخلفي الجديد، وتملأ تطبيقات الكربون المصممة حديثًا السيارة بأكملها لإكمال المظهر، ويبلغ قطر الحافات المصنوعة من السبائك الخفيفة ، والمعروفة باسم "النوع Y.5" ، 22 بوصة ، مما يضفي لمسة من الأناقة على المظهر الخارجي للسيارة.

مرسيدس- AMG GT63 S E

عملت مانسوري على الارتقاء بتصميم سيارة AMG GT63 S E Performance، حيث توجد أجزاء زينة مصنوعة من الكربون، وتطبيقات جلدية متنوعة مع خياطة، وأحزمة أمان ملونة، وحصائر أرضية، وعجلات قيادة جلدية رياضية، كل ذلك وفقًا لرغبات العميل.

مرسيدس- AMG GT63 S E

لم تكشف مانسوري عن سعر AMG GT63 S E Performance، وتجدر الإشارة إلى أن السيارة نفسها يبدأ سعرها من 196,897 يورو، أو حوالي 209,600 دولار مع أسعار الصرف الحالية.