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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو معاك أقل من 200 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة بالسوق المصري| صور

صدى البلد

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات الاعتمادية المستعملة بأسعار أقل من 200 ألف جنيه، ويأتي ذلك بعد الزيادات القياسية للسيارات الجديدة من بديات شهر فبراير من عام 2022.

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هيونداي I10 موديل 2008 

تعتمد السيارة هيونداي I10 موديل 2008 على محرك سعة 1000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 67 حصانا، ونظام بالعجلات الأمامية، وناقل سرعات يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، أو أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، وبلغت قرائه عداد السيارة نحو 160 ألف كيلومتر وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تبدأ أسعار السيارة سوزوكي سياز موديل 2016 في سوق المستعمل بـ 185 ألف جنيه.

 

سوزوكي سياز موديل 2016:

سوزوكي سياز موديل 2016:

تعتمد السيارة سوزوكي سياز موديل 2016 على محرك بقوة 107 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، سعة 1400 سي سي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 130 نيوتن متر عند 4000 لفة في الدقيقة، وناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من صفر لـ 100 كيلومتر في الساعة فى 11.5 ثانية، وبلغت قرائه عداد السيارة نحو 80 ألف كيلومتر وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تبدأ أسعار السيارة سوزوكي سياز موديل 2016 في سوق المستعمل بـ 190 ألف جنيه.

 

شيفروليه أفيو موديل 2007

شيفروليه أفيو موديل 2007

تعتمد السيارة شيفروليه أفيو موديل 2007 على محرك يمتاز بالهدوء وسرعة الاستجابة بالإضافة إلى الاقتصادية في استهلاك الوقود، يأتي بـ 4 أسطوانات وبسعة 1400 سي سي الى 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 94 حصانا عند 3400 دورة في الدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات أو يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات وتعمل بمنظومة الدفع الأمامي.

وبلغت قراءة العداد نحو 140 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر شيفروليه أفيو موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه حتى 165 ألف جنيه.

لادا جرانتا موديل 2019

لادا جرانتا موديل 2019

تتوفر السيارة لادا جرانتا موديل 2019 في السوق المصري بخيارين من المحركات، جاء الأول بناقل حركة يدوي "مانوال"، يتألف من 5 سرعات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 88 حصانا، بعدد 5100 دورة في الدقيقة، بينما يتوفر المحرك الثاني بناقل حركة أوتوماتيك، يتألف من 4 سرعات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 105 حصانا، بعدد 5100 دورة في الدقيقة، وبلغت قراءة العداد نحو 80 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2019 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه

 

رينو ميجان موديل 2008

رينو ميجان موديل 2008

توفر السيارة رينو ميجان موديل 2008 بنسختين من المحرك، الأولى 2000 سي سي، والثانية 1600 وهي المتوفرة بالسوق المصرية، محرك رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تصل الى 115 أحصنة، سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 5 سرعات، وسعة خزان وقود تصل الى 60 لترًا، وبلغت قرائه العدد نحو 120 ألف كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة رينو ميجان موديل 2008 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه 

 

لادا جرانتا رينو ميجان سوزوكي سياز شيفروليه أفيو هيونداي i10 المستعملة

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