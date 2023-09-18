بتمشي 1500 كم لكل شحنة| سيارات كهربائية تقطع مسافات طويلة

سيشهد سوق السيارات الكهربائية العالمي طفرة كبيرة ، وذلك بعد التغلب على أكبر المشاكل التي يعاني منها أصحاب السيارات الكهربائية وهي نفاذ شحن البطارية التي تمد السيارة بالطاقة للحركة ، وبعدها يتم أعادة شحنها مرة أخري وذلك يأخذ بعض الوقت ، خصوصا إذا كنت تنوي السفر الي مسافة كبيرة .

سيارات كهربائية تقطع مسافات طويلة

سيارات كهربائية تقطع مسافات طويلة



قريبا ستتغلب السيارات الكهربائية علي السيارات الكهربائية وذلك بعد تطوير بطاريتها التي تستخدمها للسير ، خلال سنوات قليلة سيصبح في العالم سيارات قادرة على السير لمسافة تصل إلى 1500 كم أو تتجاوز ذلك دون الحاجة إلى إعادة شحنها، وهذا يعني أن تسافر من بلد إلى آخري دون أن تحتاج لإعادة شحن بطارية السيارة.

- شركة تويوتا اليابانية :

سيارات كهربائية تقطع مسافات طويلة

في ذلك السياق أوضحت تويوتا اليابانية قائلة : " سيكون لدينا قريبا سيارات كهربائية يمكنها قطع مسافة تصل الي 1600 كم، وذلك خلال السنوات القليلة القادمة "، حيث أعلنت تويوتا سابقا عن إقامة مصنع بطاريات سيبدأ إنتاجه في عام 2026 .

سيارات كهربائية تقطع مسافات طويلة

وفي سياق متصل، تابع رئيس منشأة الإنتاج الجديدة لشركة تويوتا تاكيرو كاتو قائلا : " إن المدى سيكون أساسياً لجذب قاعدة أوسع من العملاء، وسنحتاج إلى خيارات مختلفة للبطاريات، تماما كما لدينا أنواع مختلفة من المحركات، ومن المهم أن نقدم مجموعة متنوعة من النماذج واحتياجات العملاء".

سيارات كهربائية تقطع مسافات طويلة

واستكملت شركة صناعة السيارات تويوتا : " تحتوي بطاريات الليثيوم أيون ذات الحالة الصلبة على إلكتروليت صلب يسمح بحركة الأيونات بشكل أسرع وتحمل أكبر للجهد العالي ودرجات الحرارة، وهذه الصفات تجعل البطاريات مناسبة للشحن والتفريغ السريع وتوصيل الطاقة في شكل أصغر".