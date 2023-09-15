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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تكشف عن تفاصيل الجيل التالي من بطاريات السيارات الكهربائية

صدى البلد

بعد الإعلان عن مصنع جديد للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية والذي سيبدأ في إنتاج نماذج جديدة في عام 2026، كشفت تويوتا عن تفاصيل جديدة حول البطاريات الجديدة والمتقدمة التي ستعمل على تشغيل الجيل التالي من السيارات الكهربائية.

 

ستعتمد شركة صناعة السيارات اليابانية على أربعة أنواع من البطاريات من الجيل التالي، ثلاثة منها مزودة بتقنيات بطاريات إلكتروليت سائلة جديدة وواحد مزود بتقنية بطاريات الحالة الصلبة.

تويوتا تكشف عن تفاصيل الجيل التالي من بطاريات السيارات الكهربائية

وتقول تويوتا إن هذه البطاريات ستعمل على تشغيل 1.7 مليون من أصل 3.5 مليون سيارة كهربائية بالبطارية تتوقع تويوتا بيعها في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030. وسيكون الجيل الجديد من تقنيات البطاريات عاملاً أساسيًا في جذب قاعدة أوسع من العملاء.

 

بدءًا من الإلكتروليتات السائلة، وهي تكنولوجيا البطاريات السائدة حاليًا للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، قالت تويوتا إنها تعمل على تحسينات شاملة، بما في ذلك كثافة طاقة أعلى، والقدرة التنافسية من حيث التكلفة، وسرعات الشحن.

 

بطارية Li-Ion عالية الأداء ستأتي في عام 2026 بمدى يصل إلى 497 ميلاً

ومن المقرر أن تظهر بطارية الأداء مع كيمياء أيون الليثيوم لأول مرة في سيارات تويوتا الكهربائية بالبطارية من الجيل التالي في عام 2026، مما يزيد نطاق القيادة إلى أكثر من 497 ميلاً بمساعدة الديناميكا الهوائية المحسنة للمركبة وانخفاض وزن السيارة.

 

ومن المتوقع أيضًا أن توفر بطارية الأداء تخفيضًا في التكلفة بنسبة 20 بالمائة مقارنةً بسيارة الدفع الرباعي الكهربائية Toyota bZ4X الحالية ووقت شحن سريع يصل إلى 20 دقيقة أو أقل من 10 إلى 80 بالمائة في حالة الشحن (SOC).

 

تعميم بطارية LFPلتوفير نطاق أكبر بنسبة 20% من bZ4X

ستحتوي بطارية التعميم على كيمياء فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) وستكون خيارًا أقل تكلفة، وإن كان عالي الجودة. تم تصنيع هذه البطارية باستخدام التكنولوجيا ثنائية القطب التي ابتكرتها تويوتا لبطاريات النيكل-معدن-هيدريد (NiMH)، ومن المتوقع أن تصل البطارية إلى السوق في 2026-2027.

السيارات الكهربائية تويوتا صناعة السيارات Li-Ion bZ4X

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