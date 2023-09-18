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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات يابانية جديدة في مصر .. تبدأ من 635 ألف جنيه

5 سيارات يابانية
5 سيارات يابانية جديدة

يحتوي السوق المصري على مجموعة كبيرة من السيارات اليابانية، والتي تحظى بشعبية كبيرة في مصر نسبة إلى الاعتمادية، باختلاف الفئات المقدمة والعلامات التجارية، والتي تتنوع من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى عنصر التصميم الخارجي والتسعير.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات يابانية جديدة في مصر

 5 سيارات يابانية جديدة

1 - سوزوكي سياز 

 

نبدأ بالسيارة سوزوكي سياز 2022 والتي تقدم بسعر رسمي يبدأ من 634,900 جنيه حتى 684,900 جنيه للفئة الثانية كاملة التجهيزات، وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 104 حصان، وناقل حركة من 4 سرعات اوتوماتيكية، مع 138 نيوتن/متر من عزم الدوران، وزمن تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 12 ثانية.

 5 سيارات يابانية جديدة

2 - نيسان سنترا 

 

تقدم السيارة نيسان سنترا موديل 2024 بسعر رسمي يصل إلى 770 الف جنيه، وتأتي السيارة بقدرات فنية تتمثل في محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 118 حصان، و154 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة بالاضافة إلى زومن تسارع يبلغ 10.9 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

 5 سيارات يابانية جديدة

3 - تويوتا كورولا 

 

تبدأ اسعار السيارة رسميًا من 875 الف حتى مليون 34 الف جنيه، وتعمل السيارة بمحرك 1600 سي سي، بقوة 120 حصان، وناقل حركة CVT أوتوماتيك، مع 154 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تصل إلى 189 كيلومتر/ساعة، مع امكانية الدفع الامامي للعجلات، ومدة قدرها 12 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

 5 سيارات يابانية جديدة

4 - سوبارو امبريزا 

 

تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في 12.6 ثانية، وتستمد قوتها من محرك 114 حصان، سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، بالاضافة إلى 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك سداسي النقلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 179 كيلومتر/ساعة، ومتوسط استهلاك للوقود يبلغ 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر، وبقيمة سعرية بلغت 999 الف جنيه.

 5 سيارات يابانية جديدة

5 - هوندا اكورد 

 

تأتي السيارة هوندا اكورد موديل 2022 بسعر 2,200,000 جنيه وعبر فئة واحدة من التجهيزات، حيث زودت بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي، بقوة 187 حصان، و260 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع افضلية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 7.5 ثانية، وسرعة قصوى تبلغ 205كيلومتر/ساعة.

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