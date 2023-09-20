سكودا وBMW وتويوتا.. 5 سيارات كروس أوفر جديدة

يضم السوق المصري باقة من أشهر سيارات الكروس أوفر الرياضية عالمياً موديل 2023، مثل سيات تاراكو، و فولكس فاجن تيجوان، وسكودا كودياك ، وتويوتا فورتشنر، و BMW X1 .

سيات تاراكو موديل 2023

سيات تاراكو موديل 2023

تتوفر السيارة سيات تاراكو موديل 2023 بمحرك قادر على إنتاج قوة 150 حصانا، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر.

أسعار السيارة سيات تاراكو موديل 2023

سيات تاراكو موديل 2023 الفئة الأولى EXPERIENCE بقيمة قدرها 1,700,000 جنيه

سيات تاراكو موديل 2023 الفئة الثانية STYLE PLUS بقيمة قدرها 1,800,000 جنيه

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

وتأتي السيارة فولكس فاجن تيجوان بناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة مكون من 6 نقلات DSG، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة قدرها 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

أما عن الأداء الفني للسيارة فولكس فاجن تيجوان فتستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1400 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، ونظام جر أمامي للعجلات.

تتوفر السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 في السوق المصري بفئة واحدة R-LINE فقط ويبلغ سعرها 1,750,000 جنيه .

سكودا كودياك موديل 2023

سكودا كودياك موديل 2023

تعتمد السيارة سكودا كودياك ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مع محرك 1400 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل السرعة القصوى لـ 199 كم/ساعة، وإمكانية تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.9 ثانية.

أسعار السيارة سكودا كودياك موديل 2023

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 1,925,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 2,000,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 2,050,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 2,150,000 جنيه

تويوتا فورتشنر

تويوتا فورتشنر موديل 2023

تضم تويوتا فورتشنر 2023 تجهيزات فنية تتضمن محرك 4 سلندر، سعة 2700 سي سي، واخر 4000 سي سي مكون من 6 أسطوانات، الاول يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 163 حصانا و245 نيوتن/متر، بينما يتمكن الثاني من ضخ 234 حصانا، وعزم دوران 376 نيوتن/متر، وتستمد جميع الفئات أوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات، ولكن مع إمكانية الجر الخلفي للفئة الأولى، والرباعي للثانية والثالثة.

أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2023

الفئة الأولى أوتوماتيك SMART موديل 2023 محرك 2700CC بسعر رسمي 2,050,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك ELEGANCE موديل 2023 محرك 4000 CC بسعر رسمي 2,350,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك SPORT موديل 2023 محرك 4000 CC بسعر رسمي 2,450,000 جنيه.

يبلغ سعر السيارة BMW X2 موديل 2023 فئة M SPORT X نحو 1,725,000 جنيه

BMW X1 موديل 2023

BMW X1 موديل 2023

تضم السيارة BMW X1 محرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر"، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يتمكن من انتاج 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى قوة إجمالية قدرها 140 حصانا، والوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 208 كيلومتر/ساعة.

أسعار BMW X1 موديل 2023

BMW X1 موديل 2023 الفئة الأولى X LINE بقيمة قدرها 2,000,000 جنيه

BMW X1 موديل 2023 الفئة الأولى M SPORT بقيمة قدرها 2,200,000 جنيه