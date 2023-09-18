نادرة للشباب.. هوندا سيتي أوتوماتيك بسعر مغرٍ| صور

يبحث المصريون داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عن طرازات سيارات حديثة تتماشي مع احتياجاتهم، وتساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم والتنزه مع أسرهم بكل سهولة، كما أن المواطنين المصريين لجأوا إلى سوق المستعمل بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل جنوني .

هوندا سيتي موديل 2014 السيدان داخل سوق السيارات المصري

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة هوندا سيتي موديل 2014 ، فئة السيارات السيدان :

هوندا سيتي موديل 2014 السيدان

- محرك هوندا سيتي السيدان

هوندا سيتي موديل 2014

تحصل سيارة هوندا سيتي موديل 2014 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعرض للبيع باللون الأبيض، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 كم/ساعة، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

- مواصفات سيتي موديل 2014

سيتي موديل 2014 السيدان

تحتوي سيارة هوندا سيتي علي العديد من المميزات الحديثة منها، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هوندا ، وإشارات أمامية تم تثبيتها علي جانبي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، ومرايات جانبية كهربائية ، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة ، وتم تثبيت شعار هوندا علي الحقيبة الخلفية .

- سعر هوندا موديل 2014

هوندا سيتي موديل 2014 السيدان

تتوافر سيارة هوندا سيتي موديل 2014 السيدان داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة، وأداء محركها .