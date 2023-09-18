عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نادرة للشباب.. هوندا سيتي أوتوماتيك بسعر مغرٍ| صور

هوندا سيتي أوتوماتيك
هوندا سيتي أوتوماتيك سيدان بسعر مغر

يبحث المصريون داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عن طرازات سيارات حديثة تتماشي مع احتياجاتهم، وتساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم والتنزه مع أسرهم بكل سهولة، كما أن المواطنين المصريين لجأوا إلى سوق المستعمل بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل جنوني .

هوندا سيتي موديل 2014 السيدان داخل سوق السيارات المصري

سعر هوندا CR-V المقدمة بالسوق المصري | صور

هوندا بايلوت تستدعي 41 سيارة بسبب عيب خطير| تفاصيل

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة هوندا سيتي موديل 2014 ، فئة السيارات السيدان :

هوندا سيتي موديل 2014 السيدان 

- محرك هوندا سيتي السيدان

هوندا سيتي موديل 2014 

تحصل سيارة هوندا سيتي موديل 2014 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعرض للبيع باللون الأبيض، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 كم/ساعة، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

- مواصفات سيتي موديل 2014

سيتي موديل 2014 السيدان 

تحتوي سيارة هوندا سيتي علي العديد من المميزات الحديثة منها، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هوندا ، وإشارات أمامية تم تثبيتها علي جانبي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، ومرايات جانبية كهربائية ، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة ، وتم تثبيت شعار هوندا علي الحقيبة الخلفية .

- سعر هوندا موديل 2014

هوندا سيتي موديل 2014 السيدان 

تتوافر سيارة هوندا سيتي موديل 2014 السيدان داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة، وأداء محركها .

محرك هوندا سيتي هوندا سيتى سيتي السيدان مواصفات سيتي سيتي موديل 2014 سعر هوندا سعر هوندا موديل 2014 اسعار السيارات الجديدة هوندا سيتي موديل 2014

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل الدراسة وإجازات.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد كارثة دانيال|ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. والأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

تفاصيل جديدة فى زيادة المعاشات | التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

عاصفة التنين والسيول|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

في طريقها إلى مصر.. ما هي ظاهرة الحوض العلوي البارد؟

موضوعات متعلقة

200 لـ 300 ألف جنيه..سيارات مستعملة شبابية| صور

بورصة المحافظات | أسعار مرسيدس وتوسان و سبورتاج بالإسماعلية | صور

سيارة Aska A5 الطائرة سعرها 24 مليون جنيه.. صور

خطوات بسيطة لاستبدال زجاج سيارتك بنفسك| تفاصيل

الفرق بين رينو سانديرو وسوزوكي سويفت الهاتشباك| بالأسعار

خصومات وهدايا وكشف بالمجان على سيارات نيسان | تفاصيل

كوبرا فورمينتور 2023 بأسعار جديدة.. صور

أسعار بيجو 408 بعد الأوفر برايس 2023 في مصر

ترشيحاتنا

أكرم عبدالمجيد: الأهلي الأقوي واسكواد الزمالك الأضعف في الدوري الجديد

85 مليون دولار.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحصل على ثاني أكبر منحة في تاريخها

استشاري تكشف الموعد المناسب لتناول لقاح الإنفلونزا

النيابة الإدارية تعاين عقار العمرانية المنهار وتصدر قرارات عاجلة | صور

بنحط مكياج مثير عشان نعجب الزبون.. اعترافات صادمة لفتاة بولاق

السعودية: اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين وتحدي صارخ للمواثيق الدولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة أشرف مصيلحي.. أعراض مرض سرطان المخ| تعرف عليها

كليوباترا بـ 50 جنيها| الحكومة تتوعد "الأزمة ستنتهي خلال أسبوع".. هل ستتراجع أسعار السجائر؟

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند شرب الحليب مع السمن؟

نانسي عجرم تثير الجدل بفستان ملفت في قبرص| سعره خرافي

فيديو

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ