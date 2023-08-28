هوندا بايلوت تستدعي 41 سيارة بسبب عيب خطير| تفاصيل

أعلن وكيل سيارات هوندا بالسعودية عن استدعاء عدد 41 سيارة من طراز هوندا بايلوت المنتجة في عام 2021 ، وتنتمي بايلوت إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية ، وسيتم استدعاء تلك السيارات خلال الشهر الجاري من عام 2023 .

هوندا بايلوت المنتجة في عام 2021

- سبب استدعاء هوندا بايلوت

هوندا بايلوت المنتجة في عام 2021

أعلنت هوندا السعودية عن أطلاق استدعاء لسيارات هوندا بايلوت موديل 2021 بالسعودية ، نتيجة ظهور عطل في تثبيت الصواميل الخاصة بأسطوانة الفرامل الرئيسية مع معزز الفرامل ، وينتج عن تلك المشكلة في هوندا بايلوت توقف عمل الفرامل تماما ، مما يزيد من خطورة التعرض للحوادث علي الطرق السريعة .

هوندا بايلوت المنتجة في عام 2021



أكدت وزارة التجارة السعودية علي أصحاب سيارات هوندا بايلوت أن يتحققوا من موديلات سياراتهم المطلوب استدعاءها واذا كانت سياراتهم من الطراز المستدعي يجب عليهم التوجه الي وكيل سيارات هوندا بايلوت بالسعودية .

هوندا بايلوت المنتجة في عام 2021

وجدير بالذكر أن ملاك سيارة هوندا بايلوت موديل 2021 عليهم التواصل مع توكيل هوندا في السعودية للحصول على التحديثات والإصلاحات اللازمة لسياراتهم مجانية بدون دفع أي تكاليف .