دب يقتحم سيارتين كيا تيلورايد وهوندا أوديسي.. شاهد

يذهب الكثير من المواطنين لقضاء العطلة وإجازة الصيف مع عائلاتهم بالجبال ، وذلك للاستمتاع بوقتهم دون أن يزعجهم احد، وذلك للاستمتاع أيضا بالهواء النقي والطيور الصغيرة اللطيفة .

اقتحام دب لسيارتي كيا تيلورايد وهوندا أوديسي

وبالتالي ذهبة عائلة لقضاء إجازاتهم جبال سموكي بولاية تينيسي في بداية الشهر الجاري ، ولكنهم أثناء الاستمتاع بوقتهم وتصوير المناظر الطبيعية قام دب باقتحام سياراتهم وقام بفتح أبواب السيارات بحثا عن الطعام .

اقتحام دب لسيارتي كيا تيلورايد وهوندا أوديسي

وبعد ذلك ذهب الدب الي المنزل لمحاولة فتح الباب ولكنة عندما لم يستطع فتح الباب عاد الي السيارات مرة أخري وقام بفتح باب سيارة هوندا أوديسي الميني فان، وسيارة كيا تيلورايد الـ SUV .

اقتحام دب لسيارتي كيا تيلورايد وهوندا أوديسي

قام الدب بالصعود الي السيارات بعد فتح أبوابها وقام بدخول سيارة هوندا أوديسي وأخرج منها حقيبة زرقاء ، وقام أفراد العائلة بتصور ذلك الفيديو من المنزل بعيدا عن السيارات، ولم يتعرض أي احد من أفراد العائلة للأذى .