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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة هائلة | DS4 أرخص سيارة أوروبية بالسوق المصري

دي أس DS4 موديل 2023
دي أس DS4 موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات

يتوافر بداخل السوق المصري للسيارات مختلف طرازات الصانع الأوروبي ، حيث لاقت إصدارات الصانع الأوروبي في سوق السيارات المصري قبول كبير من قبل المواطنين لما تتوافر به هذه السيارات من مميزات وتكنولوجيات عصرية حديثة .

سيارة دي أس DS4 موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات

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من ضمن تلك السيارات التي يبحث عنها المصريين بشدة للصانع الأوروبي هي سيارة دي أس DS4 موديل 2023 ، وتنتمي DS4 الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

دي أس DS4 موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة دي أس DS4 موديل 2023 ، التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV :

سيارة دي أس DS4 موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات

- محرك دي أس DS4 الـ SUV

تتسارع سيارة دي أس DS4 موديل 2023 العائلية من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.9 ثانية، وتحتوي علي محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتحتاج دي أس DS4 الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 52 لتر ، وتنتج عزم أقصي للدوران يصل الي 300 نيوتن/متر، وقوة 215 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 235 كم/ساعة .

- أسعار دي أس DS4 بالسوق المصري

مقصورة دي أس DS4 موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات

الفئة الأولي من سيارة دي أس DS4 موديل 2023 تباع بسعر مليون و 550 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة دي أس DS4 موديل 2023 تتوافر بسعر مليون و 680 ألف جنيه .

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