دي اس تعلن عن طرازاتها الجديدة DS 4 و DS 7| سعر ومواصفات

كشفت شركة DS الخاصة بصناعة السيارات التي تملك مصنع إنتاج في ميلوز بفرنسا وآخر في شنجن في الصين، عن طرازاتها الجديدة من نسخ "Esprit des Voyage"، ويطلق عليهم اسم DS 4 وDS 7، وقد تم إنتاج السيارتين بتجهيزات إضافية عالية .

سيارتين DS 4 وDS 7 الفرنسية

سيارتين DS 4 وDS 7 الفرنسية

محركات سيارتين DS 4 وDS 7

تستخدم سيارة DS4 عدد 3 أنواع من المحركات الأول ينتج قوة 225 حصان، ويمكن لسيارة DS4 الكهربائية قطع مسافة تصل الي 62 كم/ ساعة في النسخة الهجين Plug-in، بالإضافة الي احتوائها علي محرك بنزين من فئة PureTech، ينتج قوة 130 حصان، ومحرك ديزل BlueHDI 130 ينتج قوة 130 حصان، ويمكن للسيارة DS4 استهلاك 4 .8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة بسيارات DS4 ذات الاحتراق الداخلي .

سيارتين DS 4 وDS 7 الفرنسية

وتستمد سيارة DS7 قوتها من مرحك ينتج 300 حصان، ويمكن للسيارة استهلاك 5.1 لتر من الوقود لقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة .

مقصورة سيارتين DS 4 وDS 7

زودت مقصورة سيارة DS 4 وDS 7 بالعديد من التجهيزات منها مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيا، ووظائف تدفئة وتدليك وتهوية، ووظيفة تدفئة المقود، وتحتوي علي باب خلفي كهربائي، ودواسات من الألومنيوم، ونوافذ جانبية بزجاج عالي الحماية، وعازل للصوت.

سيارتين DS 4 وDS 7 الفرنسية

تصميم سيارتين DS 4 وDS 7 الخارجي

تقدم سيارتين DS 4 وDS 7 بتجهيزات Rivoli، وتظهر السيارتين DS 4 وDS 7 من الخارج بطلاء بلونين مختلفين، وعجلات كبيرة مقاس 19 بوصة باللون الرمادي المطفي ومبيت مرايا خاص.

سيارتين DS 4 وDS 7 الفرنسية

سعر سيارتين DS 4 وDS 7

تباع سيارة DS 4 بسعر 45 ألف يورو، بينما تباع سيارة DS 7 بـ 50 ألف و700 يورو.