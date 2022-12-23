للمغتربين.. قيمة الوديعة البنكية لـ سيتروين DS7 | صور

تقدم العلامة التجارية الفرنسية سيتروين باقة من السيارات الفارهة في السوق المصري تحت شعار علامة DS المنفصلة، وتعتبر سيارة DS7 أحد أشهر الإصدارات المرشحة للإستيراد من الخارج ضمن مبادرة أستيراد السيارات للمغتربين دون قيود أو شروط.

DS7 موديل 2022

يأتي ذلك عقب قرار الحكومة المصرية بإلغاء الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المواطنين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

يتم تحديد قيمة الوديعة المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم.

ولتحقيق الشروط المطلوبة يجب أن يكون المصري المسافر لديه إقامة لمدة 3 أشهر على الأقل وحساب بنكي مفتوح لنفس المدة.

DS7 موديل 2022

قيمة الوديعة البنكية الخاصة باستيراد لـ DS7 بالدولار بداية بموديل 2022 حتى 2020:

سيارة سيتروين DS7 موديل 2022 بقيمة قدرها 7,948 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 28,224 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سيارة سيتروين DS7 موديل 2021 بقيمة قدرها 6,530 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 23,190 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سيارة سيتروين DS7 موديل 2020 بقيمة قدرها 5,934 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 21,074 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

DS7 موديل 2022

أسعار السيارة سيتروين DS7 موديل 2022 في السوق المصري:

الفئة الأولى بسعر PERFORMANCE LINE بقيمة قدرها 1,200,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر PERFORMANCE PLUS بقيمة قدرها 1,300,000 جنيه