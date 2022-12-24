للاستيراد من الخارج.. قيمة الوديعة البنكية لسيارة BMW X1| صور

تعتبر سيارة الكروس أوفر الرياضية BMW X1 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية البافارية في السوق المصري، وتتميز بتصميمها الشبابي الفاخر والمميز للشركة، بالإضافة لباقة من أقوى التجهيزات الداخلية وأنظمة الأمن والسلامة.

BMW X1 2023

بعد قرار الحكومة المصرية بإلغاء الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المواطنين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

BMW X1 2023

يتم تحديد قيمة الوديعة المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم.

ولتحقيق الشروط المطلوبة يجب أن يكون المصري المسافر لديه إقامة لمدة 3 أشهر على الأقل وحساب بنكي مفتوح لنفس المدة.

BMW X1 2023

قيمة الوديعة البنكية الخاصة باستيراد سيارة BMW X1 بالدولار بداية بموديل 2023 حتى 2019:

سيارة BMW X1 موديل 2023 بقيمة قدرها 7,258 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت قيمتها 25,765 دولار (بدون اتفاقيات دولي)

سيارة BMW X1 موديل 2022 بقيمة قدرها 6,781 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 24,080 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سيارة BMW X1 موديل 2021 بقيمة قدرها 5,747 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 20,409 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سيارة BMW X1 موديل 2020 بقيمة قدرها 6,513 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 23,130 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سيارة BMW X1 موديل 2019 بقيمة قدرها 4,979 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 17,682 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

BMW X1 2023

أسعار سيارة BMW X1 في السوق المصري:

الفئة الأولى X-LINE BMW X1 موديل 2022 بسعر 900,000 جنيه

الفئة الثانية SPORT LINE BMW X1 موديل 2022 بسعر 1,000,000 جنيه

الفئة الأولى X-LINE BMW X1 موديل 2022 بسعر 1,195,000 جنيه

الفئة الثانية M SPORT BMW X1 موديل 2022 بسعر 1,295,000 جنيه