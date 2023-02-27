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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

DS تحتفل بفوزها الـ 16 في بطولة السيارات الكهربائية ABB FIA Formula E

سباقات ABB FIA Formula
سباقات ABB FIA Formula E

نجحت شركة دي إس DS الفرنسية للسيارات في إضافة فوزاً جديداً لسجلها الحافل بالانتصارات في سباقات ABB FIA Formula E، حيث فاز الفرنسي جان إريك فيرجن بسيارة دي اس، الكهربائية بالسباق الرابع ضمن الموسم التاسع من بطولة العالم ABB FIA Formula E، لتحتفل الشركة بانتصارها السادس عشر في بطولة السباقات الكهربائية، لتستمر في تفوقها في تاريخ المسابقات محققة أكبر عدد من النقاط المسجلة، حيث حصدت لقبين مزدوجين.

سباقات ABB FIA Formula E

وجاءت الانتصارات التي حققتها شركة DS للسيارات في سباقاتFormula E، لتساهم بقوة في تسريع معدل الابداع والابتكار في إمكانيات وبرامج سياراتها، إضافة إلى زيادة قدرتها على المنافسة والفوز. وبفضل متطلبات الطرق الدائرية المتخصصة للسباق، لم تكتفي الشركة بتطويرأداء مجموعات نقل الحركة الفائقة فقط، بل قامت بتوفير برامج أكثر تطوراً لإدارةالامكانات الرئيسية لسيارة سباقFormula E باحترافية واتقان.

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ومن المعروف أن الفوز في Formula E يعني ضرورة التميز بالسرعة والقدرة على استعادة الطاقة أثناء الفرملة بأكثر الطرق فعالية، ولتحقيق ذلك،صمم مهندسو شركة DS للسيارات خوارزميات تعمل على تحسين هذا العنصر المهم. ومن خلال تواجد DS في Formula E، يسهل التعرف على جهود فرق التطوير التي تعمل على طرازات E-TENSE المخصصة للطرق.

 

ويستخدم موديلDS 7 E-TENSE 4x4 360 الجديد حاليًا برنامج استعادة الطاقة الذي يأتي مباشرة من Formula E، ويعد أكثر كفاءة من النظام المستخدم في الموديلات السابقة، حيث يحسن الإدارة من خلال تحليل الضغط على دواسة الفرامل، لتقديم خصائص فرملة غير مسبوقة.

 

وتنافس شركة DS للسيارات على سباقات Formula E العالمية، باعتبارها رائدة في استراتيجيتها للكهرباء، لتحسين تجربة القيادة اليومية لعملائها، والتي تعدالاستراتيجية أساسية للعلامة التجارية،حيث تهدف إلى أن تكون كهربائية بنسبة 100٪ اعتبارًا من عام 2024.

سباقات ABB FIA Formula E

قال أوجينيو فرانزيتي، مدير أداء شركة دي إس للسيارات: "تعتبر سباقات السيارات من أهمأدواتالبحث والتطوير حيوية، وهو السبب الرئيسي الذي جعل شركة DS للسيارات لتشارك في بطولة العالم Formula Eبمجموعتها من السيارات الكهربائية". 

 

وأضاف: أن التجربة التي خاضتها الشركة على مدار العديد من المواسم كانت وما زالت مفيدة جداً لتطوير سيارات الطرق الحالية والمستقبلية. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك استعادة الطاقة تحت الكبح، والتي تمت دراستها ودفعها إلى أقصى حد في Formula E، ثم نقلها إلى جميع موديلات سيارات الطرق الكهربائية لدينا.

 

جدير بالذكر أن شركة DS للسياراتحققت العديد من الأرقام القياسية منذ دخولها إلى Formula E، حيث شاركت في 93 سباق وحققت 16 فوز وحازت على 4 ألقاب بطولة، بالإضافة إلى 45 منصة و21 وضع انطلاق "Pole Positions".

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