5 سيارات مستعملة في مصر تبدأ من 70 ألف جنيه.. صور

تعانى اسواق السيارات حول العالم من نقص شديد فى الموديلات الحديثة التى تصل الى بلادهم ، نتيجة استمرار الازمات العالمية مثل الاحرب الروسية الاوكرانية وتقوف التصنيع للمركبات .

ومن بين هذه الاسواق التى تتاثر ، ياتى السوق المحلى المصرى الذى يعانى من نفس الازمة ، والتى انتجت زيادة اسعار مستمرة بداخله لتصبح الاسعار مبالغ فيها .

لذلك يبحث الكثير من الرغابين فى شراء سيارة عن ارخص سيارات متواجدة داخل السوق المحلى المصرى، وخلال السطور التالية سنتعرف على 5 سيارات مستعملة في مصر تبدأ من 70 الف جنيه .

1- أوبل كورسا

أوبل كورسا

تاتى السيارة أوبل كورسا موديل 2005 بقوة 59 حصان من خلال محرك بسعة 1600 سي سي، يتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 8 لتر/100 كم .

وتصل سرعة السيارة أوبل كورسا موديل 2005 القصوى الى 180 كيلومتر في الساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات نحو 13 ثانية

وياتى سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل من 70 الف جنيه الى 100 الف جنيه على حسب الحالة الفنية للسيارة .

2 – كيا شوما

كيا شوما

تستمد السيارة كيا شوما موديل 2000، قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 88 حصان، متصل بنوعين من نواقل الحركة، الأول مانيوال خماسي السرعات، و الاخر اوتوماتيكي الأداء للفئات عالية التجهيز .

وتصل سرعة السيارة كيا شوما موديل 2000، القصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة .

وياتى سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل من 70 الف جنيه الى 90 الف جنيه على حسب الحالة الفنية للسيارة .

3 – بيجو 206

بيجو 206

تستمد السيارة بيجو 206 موديل 2006 ، قوتها من خيارين للمحرك ، اولهما محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 75 حصان، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات الامامية عبر ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، بالإضافة إلى محرك اخر بسعة 100 سي سي .

وياتى سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل من 60 الف جنيه الى 80 الف جنيه على حسب الحالة الفنية للسيارة .

4 - هيونداي اكسنت

هيونداي اكسنت

تاتى السيارة هيونداي اكسنت موديل 1999، بخيارين للمحرك ، اولهما محرك سعة 1300 سي سي بقوة 72 حصان، عند 5500 لفة في الدقيقة، بالإضافة إلى محرك بسعة 1500 سي سي، متصل بناقل حركة مانيوال خماسي النقلات.

وياتى سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل من 70 الف جنيه الى 80 الف جنيه على حسب الحالة الفنية للسيارة .

5- كيا سيفيا

كيا سيفيا

تأتي سيارة كيا سيفيا موديل 2000 بمحرك سعة 1300 سي سي اقتصادي وموفر للبنزين أو محرك أكبر بسعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي " مانيوال "، و سرعة تصل الى 180 كيلومتر في الساعة .

وياتى سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل من 70 الف جنيه الى 100 الف جنيه على حسب الحالة الفنية للسيارة .