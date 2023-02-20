عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات مستعملة في مصر تبدأ من 70 ألف جنيه.. صور

سيارات مستعملة في
سيارات مستعملة في مصر تبدأ من 70 الف جنيه

تعانى اسواق السيارات حول العالم من نقص شديد فى الموديلات الحديثة التى تصل الى بلادهم ، نتيجة استمرار الازمات العالمية مثل الاحرب الروسية الاوكرانية وتقوف التصنيع للمركبات .

 

ومن بين هذه الاسواق التى تتاثر ، ياتى السوق المحلى المصرى الذى يعانى من نفس الازمة ، والتى انتجت زيادة اسعار مستمرة بداخله لتصبح الاسعار مبالغ فيها .

txt

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك " زيرو" فى مصر

txt

هاتريك في الحب والسيارات .. كريم بنزيما نجم الريال يتصدر التريند.. صور

لذلك يبحث الكثير من الرغابين فى شراء سيارة عن ارخص سيارات متواجدة داخل السوق المحلى المصرى، وخلال السطور التالية سنتعرف على 5 سيارات مستعملة في مصر تبدأ من 70 الف جنيه .

1- أوبل كورسا 

أوبل كورسا

تاتى السيارة أوبل كورسا موديل 2005 بقوة 59 حصان من خلال محرك بسعة 1600 سي سي، يتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 8 لتر/100 كم .

وتصل سرعة السيارة أوبل كورسا موديل 2005 القصوى الى 180 كيلومتر في الساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات نحو 13 ثانية 

وياتى سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل من 70 الف جنيه الى 100 الف جنيه على حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

2 – كيا شوما 

كيا شوما

تستمد السيارة كيا شوما موديل 2000، قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 88 حصان، متصل بنوعين من نواقل الحركة، الأول مانيوال خماسي السرعات، و الاخر اوتوماتيكي الأداء للفئات عالية التجهيز .

وتصل سرعة السيارة كيا شوما موديل 2000، القصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة .

وياتى سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل من 70 الف جنيه الى 90 الف جنيه على حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

3 – بيجو 206 

بيجو 206 

 تستمد السيارة بيجو 206 موديل 2006 ، قوتها من خيارين للمحرك ، اولهما محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 75 حصان، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات الامامية عبر ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، بالإضافة إلى محرك اخر بسعة 100 سي سي .

وياتى سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل من 60 الف جنيه الى 80 الف جنيه على حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

4 -  هيونداي اكسنت 

هيونداي اكسنت

تاتى السيارة هيونداي اكسنت موديل 1999، بخيارين للمحرك ، اولهما محرك سعة 1300 سي سي بقوة 72 حصان، عند 5500 لفة في الدقيقة، بالإضافة إلى محرك بسعة 1500 سي سي، متصل بناقل حركة مانيوال خماسي النقلات.

وياتى سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل من 70 الف جنيه الى 80 الف جنيه على حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

5- كيا سيفيا 

كيا سيفيا 

تأتي سيارة كيا سيفيا موديل 2000 بمحرك سعة 1300 سي سي اقتصادي وموفر للبنزين أو محرك أكبر بسعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي " مانيوال "، و سرعة تصل الى 180 كيلومتر في الساعة .

وياتى سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل من 70 الف جنيه الى 100 الف جنيه على حسب الحالة الفنية للسيارة .

أرخص سيارات السوق المحلي سيارات مستعملة سوق السيارات المستعمل اكسنت سوق السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف الكيلو هيبقى بكام.. مفاجأة في أسعار الأرز بعد إلغاء التسعيرة الجبرية

البانيه يتراجع 25 جنيهًا مرة واحدة.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن اليوم

تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب.. والجرام أقل من 1450 جنيهًا الآن

التنازل عن مليون دولار.. الأهلي يرحب برحيل نجم الفريق

الحكومة تجهز مفاجأة سارة للموظفين قبل رمضان

إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعمى لحظي.. تفاصيل مرعبة

اتفضحت أنا وبناتي.. مطلقة ترسل صورها لعشيقها بالخارج

خرجوه جثة.. مأساة الطفل عماد صارع الموت في بالوعة 8 ساعات.. فيديو

موضوعات متعلقة

حوادث تسلا مستمرة.. مصرع سائق سيارة إثر اصطدامها بشاحنة إطفاء

أشهر 5 سيارات فئة 150 ألف ريال بالسعودية

شهر على الانطلاق ... تفاصيل سباق جائزة السعودية الكبرى 2023

شعار جديد ومختلف.. أستون مارتن تحتفل بالذكرى السنوية الـ 110.. صور

أغلى سيارة من BMW بالسوق الإماراتي

تبدأ من مليون جنيه .. 5 سيارات فاخرة بالسوق المصري

تعرف على أحدث أسعار بروتون ساجا في مصر

أرخص سيارة زيرو من هيونداي في مصر.. صور

ترشيحاتنا

جرام الذهب بـ 1440 جنيها.. وهذا سعر عيار 21 الآن

اليوم.. الخطة والموازنة بالبرلمان تناقش تخفيف الأعباء الضريبية عن صناعة المحمول

بعد أنباء خطوبتها... رضوى الشربيني تظهر بإطلالة غير متوقعة| شاهد

عرض الاثنين.. خصم 5000 جنيه على iPhone 14 Pro Max

محادثات وشيكة بين روسيا وتركيا بشأن صفقة الحبوب

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 20-2-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير مكلفة.. طريقة عمل القشطوطة

نبوءة تتحقق.. صورة حقيقية لخروج لهب للسماء من تمثال السيد المسيح

بفستان جريء.. رايا أبي راشد تثير الجدل بإطلالتها في BAFTA 2023

شاب مصري يصمم ملابس فرعونية مميزة لـ مضيفات الطيران.. ما القصة؟| صور

فيديو

الجلد واللحم .. كشف لغز العثور على حمير مذبوحة بالشرقية

أحداثه كُحلي.. دعاء فاروق توجه رسالة شديدة اللهجة لأبطال "أزمة منتصف العمر"

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ