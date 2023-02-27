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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 30 ألف جنيه.. اركب سيارة يابانية فى مصر

هوندا سيفيك موديل
هوندا سيفيك موديل 1984

يعانى سوق السيارات المصرى العديد خلال الفترة الأخيرة من الارتفاعات المتتالية فى الأسعار، سواء للسيارات الجديدة "الزيرو" أو السيارات المستعملة، بسبب الأزمات التى شهدتها الأسواق العالمية ومنها السوق المحلية.

هوندا سيفيك موديل 1984

وخلال البحث داخل أحد منصات بيع السيارات المستعملة الشهيرة، لاحظنا أسعارا متفاوتة لكل موديل من الموديلات الشهيرة المنتشرة في الشارع المصري والتي يأتي منها السيارات اليابانى .

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أغلى سيارة زيرو في مصر     

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وهناك سيارة يابانية وهى هوندا سيفيك موديل 1984 ، والتى تعتبر واحدة من اشهر السيارات الهتشباك القديمة والمحببة لدى الشباب المصرى التى تباع بسوق السيارات المستعمل المصرى .

هوندا سيفيك موديل 1984

وتعتبر السيارة هوندا سيفيك موديل 1984، هى من الجيل الثاني من الطراز الشهير سيفيك والذى تم انتاجه ما بين عامى 1980 الى 1984 .

هوندا سيفيك موديل 1984

وتستمد السيارة هوندا سيفيك موديل 1984 ، قوتها من خلال محرك سعته اللترية 1335 سى سى وكان يولد 55 حصان و هناك أيضا محرك اختيارى سعته 1499 سى سى قادر على إخراج 67 حصانا، أما ناقل الحركة فزودت السيارة بنوعين 4 سرعات للفئة الأساسية و5 سرعات للفئة النصف أوتوماتك وكان ناقل الحركة نصف الأوتوماتيكى يعتبر نقلة فريدة في الصناعة وقتها.

هوندا سيفيك موديل 1984

وتتوفر السيارة هوندا سيفيك موديل 1984، داخل سوق السيارات المستعملة وعلى منصات بيع السيارات المستعملة الشهيرة ، باسعار تتراوح ما بين 25 الف جنيه الى 30 الف جنيه ، على حسب الكماليات وحالة السيارة .

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