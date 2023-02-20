حوادث تسلا مستمرة.. مصرع سائق سيارة إثر اصطدامها بشاحنة إطفاء

تستمر سيارات تسلا الكهربائية فى اثارت الجدل من حين الى اخر ، فكل فترة نسمع عن نباء حادث لسيارة من سيارات الشركة الامريكية بسبب خلل او عيب فى انظمة القيادة الذاتية او البطارية .

ومؤخرا أعلنت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز ، انه قد لقي سائق سيارة تسلا الكهربائية مصرعه في حادثة اصطدام بشاحنة إطفاء على طريق سريع بين الولايات الأمريكية .

وذكرت إدارة الإطفاء في مقاطعة كونترا كوستا على تويتر أن راكبا في تسلا نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة ، و أن أربعة من رجال الإطفاء خرجوا من المستشفى بعد تقييم حالتهم وإصابتهم بجروح طفيفة ، وأوضحت الإدارة أن الشاحنة كانت متوقفة بإحدى الحارات المرورية للتعامل مع حادث سابق.

يأتي الحادث في وقت تحقق فيه الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة بشأن سيارات تسلا المزودة بنظام القيادة الآلية لمساعدة السائق بعد سلسلة من حوادث تصادم مع سيارات طوارئ متوقفة.

وأعلنت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة يوم الخميس أن تحقيقها الذي انطلق في 2021 “بشأن نظام القيادة الآلية في تسلا وأنظمة المركبات المرتبطة به مفتوح ونشط” ويتضمن التحقيق فحص ما إذا كانت سيارات تسلا تضمن يقظة السائقين بدرجة كافية.

جاء البيان بعدما أعلنت تسلا استدعاء أكثر من 362 ألف سيارة في الولايات المتحدة لتحديث برنامج بيتا للقيادة الذاتية الكاملة بعد أن أثارت الجهات التنظيمية مخاوف بشأن كون نظام مساعدة السائق لا يلتزم بما يكفي بقوانين السلامة المرورية وقد يتسبب في حوادث.