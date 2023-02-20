أغلى سيارة زيرو في مصر     

بالرغم من حالة الرقود التى يشهدها سوق السيارات المصرى ، الا انه مازال يضم العديد من السيارات الفاخرة وصاحبة الرفاهية العالية ، والتى تتميز بارتفاع ثمنها ، مما يجعلها محدودة للغاية ومميزة وصاحبها ايضا مميز .

مرسيدس مايباخ موديل 2022

ولكن مع ارتفاع اسعار السيارات بشكل مبالغ فيه ، شهد السوق المصرى صعود سيارة لتتربع على عرش اغلى سيارة " زيرو " فى مصر ، والتى راحت الى مرسيدس مايباخ موديل 2022 ، والتى تاتى بفئة سعرية واحدة فقط .

ومن المعروف ان السيارة مرسيدس مايباخ موديل 2022 ، تنتج قوة 503 حصان من خلال محرك سعة 4000 سي سي تيربو، وتنتج عزم اقصي للدوران 700 نيوتن/ متر، مزود بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 9 سرعات .

مرسيدس مايباخ موديل 2022

وتصل سرعة السيارة مرسيدس مايباخ موديل 2022 القصوى إلي 250 كم/ ساعة، وتستهلك 4.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتعتمد السيارة علي قوة الدفع الرباعي .

مرسيدس مايباخ موديل 2022

وتاتي السيارة مرسيدس مايباخ موديل 2022 ، والتى تعتبر اغلى سيارة " زيرو " فى مصر ، بنظام ذكى للركن السيارة، وريموت كنترول، ومرايات جانبية كهربائية، وكراسي يتم ضبطها كهربائيا، وفتحة سقف بانوراما، فرش جلد، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام أقفال الأبواب تعمل باللمس، وباور، ومكيف هواء أوتوماتيك، و نوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج ملون، ونظام تحكم في الطاره .

مرسيدس مايباخ موديل 2022

بالاضافة الى فوانيس ضباب أمامية، وقفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفية للركن، وتشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وGPS، وسبويلر خلفي، ومثبت سرعة، وبدال سرعات بجانب المقود، ومقاعد يمكن ضبطها كهربائيا.

مرسيدس مايباخ موديل 2022

وبالتاكدي ستحصل اغلى سيارة " زيرو " فى مصر ، على العديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسادة هوائية للركاب الأمامي ، وسادة هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، و نظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات خلفيه، وESP، وحساسات للاصطفاف، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسادة هوائية للسائق، وحساسات أماميه للركن .

اما سعر مرسيدس مايباخ موديل 2022 ، اغلى سيارة " زيرو " فى مصر ، فيصل الى 9 مليون و 999 الف جنيه مصرى .