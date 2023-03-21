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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات السيارة DS 3 E-Tense الكروس أوفر الكهربائية| صور

سيارة DS 3 E-Tense
سيارة DS 3 E-Tense الكهربائية الجديدة

كشفت شركة DS  الفرنسية عن سياراتها الجديدة الكهربائية DS 3 E-Tense ، وتنتمي سيارة DS 3 E-Tense الي فئة السيارات الكروس أوفر التي تتميز بالتصاميم الأنيقة والجميلة، وتنافس السيارة طرازات مثل،  كيا نيرو الكهربائية، وهيونداي كونا الكهربائية.

سيارة DS 3 E-Tense الكهربائية الجديدة

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سيارة DS 3 E-Tense الكهربائية الجديدة

محرك DS 3 E-Tense

وتمتلك سيارة DS 3 E-Tense الجديدة مجموعة محركات خاصة، ترتبط ببطارية 54 كيلوواط/ ساعة، بالإضافة الي محرك كهربائي بقدرة 115 كيلو واط، ويمكنها قطع مسافة 250 ميل بالشحنة الواحدة قبل الحاجة الي إعادة شحنها مرة أخري، ويمكن شحن السيارة من 0-80٪ في مدة 25 دقيقة باستخدام شاحن 100 كيلوواط.

سيارة DS 3 E-Tense الكهربائية الجديدة

مقصورة DS 3 E-Tense

وزودت مقصورة سيارة DS 3 E-Tense بالعديد من المميزات منها،  شاشة معلومات وترفيه، وشاشة تعمل باللمس مقاس 10.3 بوصة، ولوحة عدادات رقمية، وشاشة تعمل باللمس لتلبية احتياجات السائقين.

سيارة DS 3 E-Tense الكهربائية الجديدة

تصميم DS 3 E-Tense الخارجي

وتحتوي سيارة DS 3 E-Tense الكهربائية الجديدة علي شبكة أمامية جديدة، ومصابيح أمامية LED محدثة، ومصابيح نهارية حادة .

DS الفرنسية سيارة DS 3 E-Tense محرك DS 3 E-Tense

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