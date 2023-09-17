200 لـ 300 ألف جنيه..سيارات مستعملة شبابية| صور

يتوافر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل باقة متنوعة من السيارات المميزة، وذلك من اجل أتاحتها أمام المواطنين للبيع والاستمتاع بإمكانياتها وقوة محركها ، بالإضافة الي أن السيارات المستعملة تمتاز برخص ثمنها وسهولة إعادة بيعها وتوافر قطع غيارها ، ومن ضمن هذه السيارات هوندا سيفيك ، وأوبل فيكترا، وسكودا فابيا، وفولكس فاجن باسات، ونيسان تيدا .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات مستعملة شبابية بالسوق المصري للسيارات :

1- هوندا سيفيك

تعرض سيارة هوندا سيفيك موديل 1992 باللون البيج للبيع ، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وناقل حركة مانيوال ، وتمكنت هوندا سيفيك من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية وداخلية، وبها رخصة سارية لمدة سنه .

هوندا سيفيك

سعر هوندا سيفيك موديل 1992 في سوق المستعمل المصري يصل الي 190 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

2- أوبل فيكترا موديل 2008



محرك أوبل فيكترا يصل سعته الي 1600 سي سي، وتباع باللون الفضي، ومدعوم بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة سير تصل الي 180 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، ودهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

أوبل فيكترا موديل 2008

تباع سيارة أوبل فيكترا موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 230 ألف جنيهن ويختلف السعر حسب تصميم وشكل السيارة الخارجي .

3- سكودا فابيا

تستخدم سيارة سكودا فابيا موديل 2012 علبة تروس مانيوال لتوصل قوة المحرك الي العجلات ، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وتباع باللون الفضي ، وتمكنت سكودا فابيا من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية فقط ، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة سنة .

سكودا فابيا

تتوافر سيارة سكودا فابيا موديل 2012 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة السيارة ، وأداء محركها .

4- فولكس فاجن باسات موديل 1999

تمكنت سيارة فولكس فاجن باسات السيدان من قطع مسافة تصل 140 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الفضي ، وبها ناقل حركة مانيوال ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فولكس فاجن باسات موديل 1999

يبلغ سعر سيارة فولكس فاجن باسات موديل 1999 داخل سوق السيارات المصري 275 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة، وشكلها الخارجي .

5- نيسان تيدا



تنتمي سيارة نيسان تيدا موديل 2009 الي فئة السيارات السيدان، وتملك محرك سعة 1600 سي سي ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتباع باللون البيج، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 كم/ساعة، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بها دهانات .

يسان تيدا موديل 2009 داخل سوق المستعمل المصري

تأتي سيارة نيسان تيدا موديل 2009 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .