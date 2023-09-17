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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

200 لـ 300 ألف جنيه..سيارات مستعملة شبابية| صور

من 200 لـ 300 ألف
من 200 لـ 300 ألف جنيه..سيارات مستعملة شبابية

يتوافر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل باقة متنوعة من السيارات المميزة، وذلك من اجل أتاحتها أمام المواطنين للبيع والاستمتاع بإمكانياتها وقوة محركها ، بالإضافة الي أن السيارات المستعملة تمتاز برخص ثمنها وسهولة إعادة بيعها وتوافر قطع غيارها ، ومن ضمن هذه السيارات هوندا سيفيك ، وأوبل فيكترا، وسكودا فابيا، وفولكس فاجن باسات، ونيسان تيدا .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات مستعملة شبابية بالسوق المصري للسيارات  :

1- هوندا سيفيك

تعرض سيارة هوندا سيفيك موديل 1992 باللون البيج للبيع ، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وناقل حركة مانيوال ، وتمكنت هوندا سيفيك من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية وداخلية، وبها رخصة سارية لمدة سنه .

هوندا سيفيك

سعر هوندا سيفيك موديل 1992 في سوق المستعمل المصري يصل الي 190 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

2- أوبل فيكترا موديل 2008                                            


محرك أوبل فيكترا يصل سعته الي 1600 سي سي، وتباع باللون الفضي، ومدعوم بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة سير تصل الي 180 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، ودهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

أوبل فيكترا موديل 2008                

تباع سيارة أوبل فيكترا موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 230 ألف جنيهن ويختلف السعر حسب تصميم وشكل السيارة الخارجي .

3- سكودا فابيا

تستخدم سيارة سكودا فابيا موديل 2012 علبة تروس مانيوال لتوصل قوة المحرك الي العجلات ، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وتباع باللون الفضي ، وتمكنت سكودا فابيا من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية فقط ، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة سنة .

سكودا فابيا

تتوافر سيارة سكودا فابيا موديل 2012   داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة السيارة ، وأداء محركها .

4- فولكس فاجن باسات موديل 1999

تمكنت سيارة فولكس فاجن باسات السيدان من قطع مسافة تصل 140 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الفضي ، وبها ناقل حركة مانيوال ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فولكس فاجن باسات موديل 1999

يبلغ سعر سيارة فولكس فاجن باسات موديل 1999 داخل سوق السيارات المصري 275 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة، وشكلها الخارجي .

5- نيسان تيدا


تنتمي سيارة نيسان تيدا موديل 2009 الي فئة السيارات السيدان، وتملك محرك سعة 1600 سي سي ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتباع باللون البيج، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 كم/ساعة، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بها دهانات .

يسان تيدا موديل 2009 داخل سوق المستعمل المصري

تأتي سيارة نيسان تيدا موديل 2009 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

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