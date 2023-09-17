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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خصومات وهدايا وكشف بالمجان على سيارات نيسان | تفاصيل

خصومات وهدايا وكشف
خصومات وهدايا وكشف بالمجان علي سيارات نيسان

أعلن أحد المراكز المعتمدة لدى شركة نسيان عن خصومات وهدايا علي صيانة وتغيير زيوت سيارات نيسان داخل جمهورية مصر العربية ، وذلك جاء بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

خصومات وهدايا وكشف بالمجان على سيارات نيسان

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- عروض نيسان بمصر :

خصومات وهدايا وكشف بالمجان علي سيارات نيسان

1- هناك خصم علي زيوت المحرك يصل إلى 20 % .

2- أعمال الميكانيكية والعفشة يوجد عليها خصم يصل إلى 20 % أيضًا .

3- الكشف بالمجان علي الميكانيكية والعفشة .

- مميزات عروض نيسان :

خصومات وهدايا وكشف بالمجان على سيارات نيسان

وأكدت نيسان أن هناك خصومات كبيرة علي جميع صيانات نيسان بمصر، بالإضافة إلى إعطاء هدايا للعُملاء، والكشف علي الميكانيكية والعفشة مجانًا ، وهذا العرض سار حتى نفاد الكمية، وانتهاء موعد العرض .

 

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