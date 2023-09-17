خصومات وهدايا وكشف بالمجان على سيارات نيسان | تفاصيل

أعلن أحد المراكز المعتمدة لدى شركة نسيان عن خصومات وهدايا علي صيانة وتغيير زيوت سيارات نيسان داخل جمهورية مصر العربية ، وذلك جاء بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

خصومات وهدايا وكشف بالمجان على سيارات نيسان

- عروض نيسان بمصر :

خصومات وهدايا وكشف بالمجان علي سيارات نيسان

1- هناك خصم علي زيوت المحرك يصل إلى 20 % .

2- أعمال الميكانيكية والعفشة يوجد عليها خصم يصل إلى 20 % أيضًا .

3- الكشف بالمجان علي الميكانيكية والعفشة .

- مميزات عروض نيسان :

خصومات وهدايا وكشف بالمجان على سيارات نيسان

وأكدت نيسان أن هناك خصومات كبيرة علي جميع صيانات نيسان بمصر، بالإضافة إلى إعطاء هدايا للعُملاء، والكشف علي الميكانيكية والعفشة مجانًا ، وهذا العرض سار حتى نفاد الكمية، وانتهاء موعد العرض .