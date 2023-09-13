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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة المحافظات.. أسعار نيسان و بيجو وهيونداي في الغربية

أسعار نيسان وبيجو
أسعار نيسان وبيجو وهيونداي في الغربية

ينتشر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل الكثير من طرازات السيارات التي يبحث عنها مواطنين المحافظات المصرية، وذلك لان إصدارات السيارات تختلف من محافظة الي أخري، حيث يقوم سكان تلك المحافظات بشراء السيارات التي تتناسب مع طرق محفظاتهم، وتتماشي مع طبيعة تضاريس كل محافظة .

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- يوضح خبير السيارات ايمن يوسف غياض لـ موقع صدى البلد الإخباري أسعار 5 سيارات مستعملة بمحافظة الغربية :

1- بيجو  3008 الفرنسية

قوة بيجو  3008 موديل 2013 تصل الي 156 حصان، وتخرج عزم دوران 240 نيوتن/متر، ومدعوم بها علبة تروس أوتوماتيك ، وبها محرك يصل سعته الي 1600 سي سي ، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.2 ثانية .

بيجو  3008 الفرنسية

بيجو  3008 الفرنسية موديل 2013 تباع داخل سوق السيارات المستعمل بمحافظة الغربية بسعر 480 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

2- هيونداي أكسنت RB موديل 2017

تحصل سيارة هيونداي أكسنت RB  علي قوتها من محرك سعة 1400سي سي ،وتنتج قوة 107 حصان ، وعزم دوران 132 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعة خزان وقودها الي 43 لتر .

هيونداي أكسنت RB موديل 2017

تتوافر سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2017 السيدان داخل سوق السيارات المستعمل بمحافظة الغربية بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- نيسان سنترا اليابانية

عزم دوران سيارة نيسان سنترا موديل 2018 السيدان يصل الي 154 نيوتن/متر، وتخرج قوة 118 حصان، ويتوافر بها محرك سعة 1600 سي سي ، ومدعوم بناقل حركة أوتوماتيك .

نيسان سنترا اليابانية

سعر نيسان سنترا موديل 2018 داخل سوق السيارات المستعمل المصري بمحافظة الغربية يصل الي 590 الف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

4- شيري تيجو 3 موديل 2020

تصل قوة شيري تيجو 3 موديل 2020 الـ SUV الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتوي تيجو علي محرك سعة 1600 سي سي ، وتنتج عزم دوران يصل الي 160 نيوتن/متر، وقوة 126 حصان، ويصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر .

شيري تيجو 3 موديل 2020

يبلغ سعر شيري تيجو 3 موديل 2020 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بمحافظة الغربية 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب شكل السيارة الخارجي، وحسب أداء محركها .

5- فولكس فاجن جولف موديل 2012

تنتمي سيارة فولكس فاجن جولف الي فئة السيارات الهاتشباك ، وتصل سرعتها القصوى الي 188 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 148 نيوتن/متر، وقوة 102 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، مقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

فولكس فاجن جولف موديل 2012

تتواجد سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2012 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بمحافظة الغربية بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب شكل السيارة، وقوة محركها .

إصدارات السيارات بيجو 3008 موديل 2013 بيجو 3008 الفرنسية هيونداي أكسنت RB موديل 2017 هيونداي اكسنت RB نيسان سنترا اليابانية نيسان سنترا موديل 2018 السيدان شيري تيجو 3 موديل 2020 شيري تيجو 3 موديل 2020 الـ SUV فولكس فاجن جولف موديل 2012 فئة السيارات الهاتشباك

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