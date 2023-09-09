سعر هوندا CR-V المقدمة بالسوق المصري | صور

شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا جديدًا في أسعار سيارات شركة هوندا المقدمة بالسوق المصري، ومن بين هذه الزيادات ارتفعت أسعار النسخة CR-V الرياضية من جديد، بقيمة إجمالية بلغت 400 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المطروحة محليًا من هذه السيارة والتي تنتمي لطرازات الـ SUV.

ويقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة هوندا CR-V المطروحة في مصر، وأهم مواصفاتها الفنية.

هوندا CR-V

تأتي السيارة هوندا CR-V بأبعاد خارجية بلغت 4631 مم للطول الكلي، و1855 مم للعرض الكلي، و 1679 مم للارتفاع، بينما ترتكز على جنوط رياضية 17 بوصة، وتضم سبولير خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، ومصابيح أمامية حادة، وأخرى نهارية.

هوندا CR-V

وتحتوي السيارة هوندا CR-V على نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، وشاشة داخلية تعمل باللمس، وكاميرا خلفية، مع حساسات ركن لسهولة اصطفاف السيارة، ومكيف هواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، وقفل مركزي، وحزمة من تقنيات الحماية.

هوندا CR-V

محرك السيارة هوندا CR-V وقدراتها الفنية

محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي.

القوة الاجمالية 188 حصان و240 نيوتن/متر.

ناقل الحركة مكون من 6 سرعات أوتوماتيكية "جر أمامي".

وقت التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.5 ثانية.

هوندا CR-V

سعر السيارة هوندا CR-V الرسمي في مصر

تتوافر السيارة هوندا CR-V عبر فئة EX وبسعر رسمي يبلغ 2 مليون و300 ألف جنيه بدلاً من مليون و900 ألف جنيه، بعد زيادة اجمالية بلغت 400 الف جنيه.