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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر هوندا CR-V المقدمة بالسوق المصري | صور

هوندا CR-V
هوندا CR-V

شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا جديدًا في أسعار سيارات شركة هوندا المقدمة بالسوق المصري، ومن بين هذه الزيادات ارتفعت أسعار النسخة CR-V الرياضية من جديد، بقيمة إجمالية بلغت 400 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المطروحة محليًا من هذه السيارة والتي تنتمي لطرازات الـ SUV.

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ويقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة هوندا CR-V المطروحة في مصر، وأهم مواصفاتها الفنية.

 هوندا CR-V 

تأتي السيارة هوندا CR-V بأبعاد خارجية بلغت 4631 مم للطول الكلي، و1855 مم للعرض الكلي، و 1679 مم للارتفاع، بينما ترتكز على جنوط رياضية 17 بوصة، وتضم سبولير خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، ومصابيح أمامية حادة، وأخرى نهارية.

 هوندا CR-V 

وتحتوي السيارة هوندا CR-V على نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، وشاشة داخلية تعمل باللمس، وكاميرا خلفية، مع حساسات ركن لسهولة اصطفاف السيارة، ومكيف هواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، وقفل مركزي، وحزمة من تقنيات الحماية.

 هوندا CR-V 

محرك السيارة هوندا CR-V وقدراتها الفنية

 

  • محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي.
  • القوة الاجمالية 188 حصان و240 نيوتن/متر.
  • ناقل الحركة مكون من 6 سرعات أوتوماتيكية "جر أمامي".
  • وقت التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.5 ثانية.
 هوندا CR-V 

سعر السيارة هوندا CR-V الرسمي في مصر 

تتوافر السيارة هوندا CR-V عبر فئة EX وبسعر رسمي يبلغ 2 مليون و300 ألف جنيه بدلاً من مليون و900 ألف جنيه، بعد زيادة اجمالية بلغت 400 الف جنيه.

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