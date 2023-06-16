قائمة بالأسعار الجديدة لسيارات "هوندا" في مصر .. صور

شهدت قائمة سيارات شركة هوندا اليابانية، زيادات سعرية جديدة داخل السوق المحلي، وذلك عن جميع الاصدارات والفئات المطروحة، حيث ارتفعت اسعار النسخة أكورد بقيمة قدرها 100 ألف جنيه، بالاضافة إلى النسخة سيتي والتي شهدت زيادة قدرها 30 ألف جنيه، إلى جانب السيارة الرياضية هوندا CR-V والتي ارتفعت اسعارها بقيمة اجمالية بلغت 120 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بالاسعار الجديدة لسيارات هوندا في السوق المصري

هوندا أكورد

1 – هوندا أكورد موديل 2022

تصل السيارة هوندا أكورد من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 7.5 ثانية، حيث دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة قدرها 188 حصانا، و 260 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات، ومتوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 5.4 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

تقدم السيارة هوندا أكورد موديل 2023 بقيمة قدرها مليون و800 ألف بدلاً من مليون و700 ألف جنيه، بعد زيادة بلغت 100 ألف جنيه.

هوندا سيتي

2 – هوندا سيتي موديل 2022

تعتمد السيارة هوندا سيتي على محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1500 سي سي، يتمكن من انتاج 121 حصانا عند 6600 لفة في الدقيقة، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران عند 4300 لفة في الدقيقة، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة ناقل حركة اوتوماتيكي CVT "دفع أمامي".

ارتفعت اسعار السيارة بقيمة اجمالية قدرها 30 ألف جنيه، شملت الفئة الوحيدة الومقدمة محليًا، ليصل سعرها الرسمي إلى 990 ألف جنيه بدلاً من 960 ألف جنيه.

هوندا CR-V

3 - هوندا CR-V موديل 2022

زودت السيارة هوندا CR-V بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يتمكن من انتاج قوة اجمالية قدرها 188 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيكي من 6 نقلات، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 9.5 ثانية.

شهدت السيارة هوندا CR-V زيادة اجمالية بلغت 120 ألف جنيه، وبذلك تقدم السيارة بقيمة قدرها مليون و900 ألف جنيه بدلاً من مليون و780 ألف جنيه.