أحدث أسعار هوندا أكورد في مصر .. صور

كشف العلامة التجارية اليابانية هوندا عن زيادة جديدة لأسعار سيارة السيدان هوندا اكورد، وتتوفر في السوق المصري بفئة واحدة.

هوندا اكورد موديل 2022

هوندا أكورد موديل 2022

ويمكن للسيارة هوندا اكورد التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 7.5 ثانية، حيث تعتمد على محرك 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات، بقوة 188 حصانا، و 260 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات.

وتحتوي السيارة هوندا اكورد على مكيف هواء، وزجاج كهربائي، وحساسات ركن خلفية وامامية، بالإضافة إلى كاميرا للمتابعة، ووجود مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، ونظام الثبات عند المنحدرات، وخاصية دعم المكابح ايضا.

هوندا اكورد موديل 2022

وتحتوي السيارة هوندا اكورد موديل 2022 على مكيف أوتوماتيك، وقفل مركزي للأبواب، بالإضافة إلى عدة تجهيزات مثل حساسات ركن، وشاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة 7 بوصة، ونظام صوتي، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاحن لاسلكي للهواتف، وفتحة سقف كهربائية، وز إيقاف وتشغيل المحرك.

هوندا اكورد موديل 2022

تتوفر السيارة هوندا أكورد موديل 2022 بنظام الذكي لركن السيارة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وخاصية الدخول الذكي وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وخاصية تذكير للمقاعد الخلفية عند غلق محرك السيارة، وجنوط بقياس 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، وفتحة سقف، وإمكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًا.

هوندا اكورد موديل 2022

أسعار السيارة هوندا أكورد موديل 2022

يبلغ سعر السيارة هوندا اكورد نحو 1,800,000 جنيه