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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بشاحن فائق السرعة| هوندا تكشف عن سياراتها e:Ny1 الكهربائية

هوندا e:Ny1 الكهربائية
هوندا e:Ny1 الكهربائية الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

أعلنت شركة هوندا عن سيارتها الجديدة هوندا e:Ny1 الكهربائية، وتعتبر e:Ny1  من أولي السيارات الكهربائية التي تنتجها شركة هوندا اليابانية المتخصصة في صناعة السيارات، وتنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

 هوندا e:Ny1 الكهربائية  الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

تستمد سيارة  هوندا e:Ny1 الكهربائية الجديدة قوتها من محرك كهربائي ينتج 150 كيلووات، وقوة 204 حصان، وعزم أقصي للوران 310 نيوتن/متر.

مقصورة  هوندا e:Ny1 الكهربائية  الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

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تحتوي المقصورة الداخلية لسيارة هوندا e:Ny1 الكهربائية  الـ SUV متعددة الاستخدامات علي شاشتين، الأولي مقاس 10.2 بوصة والأخرى مقاس 15.1 بوصة،، وأبل كار بلاي، وأندرويد أوتو.

 هوندا e:Ny1 الكهربائية  الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

يمكن لسيارة هوندا e:Ny1 الكهربائية  الـ SUV متعددة الاستخدامات أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 412 كم/ساعة، وتستهلك سيارة هوندا e:Ny1  ، وتستهلك 18.2  كيلووات/100 كم وفقا لدورة WLTP.

 هوندا e:Ny1 الكهربائية  الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

تمتلك سيارة هوندا e:Ny1 الكهربائية  الـ SUV متعددة الاستخدامات شاحن يمكنه شحن السيارة ليمكنها من قطع مسافة 100كم/ساعة في مدة قدرها 11 دقيقة .

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