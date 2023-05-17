بشاحن فائق السرعة| هوندا تكشف عن سياراتها e:Ny1 الكهربائية

أعلنت شركة هوندا عن سيارتها الجديدة هوندا e:Ny1 الكهربائية، وتعتبر e:Ny1 من أولي السيارات الكهربائية التي تنتجها شركة هوندا اليابانية المتخصصة في صناعة السيارات، وتنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

هوندا e:Ny1 الكهربائية الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

تستمد سيارة هوندا e:Ny1 الكهربائية الجديدة قوتها من محرك كهربائي ينتج 150 كيلووات، وقوة 204 حصان، وعزم أقصي للوران 310 نيوتن/متر.

مقصورة هوندا e:Ny1 الكهربائية الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

تحتوي المقصورة الداخلية لسيارة هوندا e:Ny1 الكهربائية الـ SUV متعددة الاستخدامات علي شاشتين، الأولي مقاس 10.2 بوصة والأخرى مقاس 15.1 بوصة،، وأبل كار بلاي، وأندرويد أوتو.

هوندا e:Ny1 الكهربائية الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

يمكن لسيارة هوندا e:Ny1 الكهربائية الـ SUV متعددة الاستخدامات أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 412 كم/ساعة، وتستهلك سيارة هوندا e:Ny1 ، وتستهلك 18.2 كيلووات/100 كم وفقا لدورة WLTP.

هوندا e:Ny1 الكهربائية الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

تمتلك سيارة هوندا e:Ny1 الكهربائية الـ SUV متعددة الاستخدامات شاحن يمكنه شحن السيارة ليمكنها من قطع مسافة 100كم/ساعة في مدة قدرها 11 دقيقة .