بقوة 184 حصانا .. هوندا تكشف عن نسختها ZR-V الهجينة 2023 |صور

تواصل شركة هوندا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية من تعزيز تواجدها، بعد ظهور النسخة الجديدة ZR-V الهجينة 2023، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية، حيث تتمتع باطلالة خارجية مميزة، مع العديد من التقنيات القوية، والتي ستزيد من حدة المنافسة.

هوندا ZR-V الهجينة 2023

هوندا تكشف عن نسختها ZR-V الهجينة 2023

جاءت السيارة هوندا ZR-V الهجينة 2023 بمنظومة عادم ثنائية، مع عواكس خلفية وسبويلر رياضي انيق ومصابيح انسيابية، بالاضافة إلى اقواس نصف دائرية اعلى منطقو العجلات، والتي تم دعمها بجنوط رياضية تجمع بين اللون الاسود والفضي مع تصميم هندسي مميز.

هوندا ZR-V الهجينة 2023

وظهرت مقصورة السيارة هوندا ZR-V الهجينة 2023 بتصميم عصري، يضم شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 9 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومنافذ للشحن، ومجموعة من الادوات الرقمية، ومن التصميم الخارجي فيبدو أن السيارة تتمتع بمساحة داخلية رحبة.

هوندا ZR-V الهجينة 2023

ودعمت السيارة هوندا ZR-V الهجينة 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، مدعوم بزوج من المحركات الكهربائية، حيث تمكن من ضخ قوة إجمالية قدرها 184 حصانا، بالاضافة إلى 315 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات اوتوماتيكي يعمل بتقنية الجر الأمامي للعجلات.

هوندا ZR-V الهجينة 2023

وتأتي السيارة هوندا ZR-V الهجينة 2023 بمصابيح أمامية حادة المظهر، مع شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود، تتخذ تصميم قرس العسل، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم، مدعومة باشارات ضوئية، ومصد رياضية يعزز من المفهوم الخاص بالسيارة.