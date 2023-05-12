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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات هوندا اكورد الجديدة في مصر .. صور

السيارة هوندا اكورد
السيارة هوندا اكورد

تقدم شركة هوندا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، عدد كبير من الطرازات القوية داخل السوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة اكورد، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، حيث شهدت تلك النسخة زيادة سعرية قدرها 205 ألف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المقدمة محليًا.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات السيارة هوندا اكورد واحدث اسعارها الرسمية في السوق المصري.

السيارة هوندا اكورد

تحتوي السيارة هوندا اكورد على شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 7 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية مع توافر شاحن لاسلكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن"، ونظام صوتي ترفيهي، ومرايات طي كهربائية، وفتحة سقف، وزر تشغيل وايقاف المحرك، وفرامل يد كهربائية.

السيارة هوندا اكورد

وتحتوي السيارة هوندا اكورد على مكيف هواء، وزجاج كهربائي، وحساسات ركن خلفية وامامية، بالاضافة إلى كاميرا للمتابعة، ووجود مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، ونظام الثبات عند المنحدرات، وخاصية دعم المكابح ايضا.

السيارة هوندا اكورد

ويمكن للسيارة هوندا اكورد التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 7.5 ثانية، حيث تعتمد على محرك 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات، بقوة 188 حصانا، و 260 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات.

 

السعر الرسمي للسيارة هوندا اكورد المطروحة في مصر موديل 2022 

 

ارتفعت السيارة هوندا اكورد موديل 2022 بقيمة قدرها 205 الف جنيه، وشملت هذه الزيادة الفئة الوحيدة EX المقدمة بالسوق المحلي، حيث وصل السعر الرسمي للسيارة إلى مليون و700 ألف جنيه بدلاً من مليون و495 ألف جنيه.

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