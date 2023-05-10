تعرف على أسعار ومواصفات هوندا CR-V بعد التعديل

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية هوندا ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة CR-V موديل 2023 داخل السوق المصرية للسيارات .

سيارة هوندا CR-V موديل 2023

وتعتبر السيارة CR-V موديل 2023 من ضمن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، ، وتم زيادة اسعارها ، بزيادة قدرها 520 الف جنيه .

تنتج سيارة هوندا CR-V موديل 2023 ، قوة 188 حصان، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في 10.1 ثانية، وذلك بفضل امتلاكها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتستهلك السيارة 7.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان وقودها الي 57 لتر، وتنتج عزم أقصي للدوران 240 نيوتن/متر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 201 كم/ساعة .

سيارة هوندا CR-V موديل 2023

جاءت سيارة هوندا CR-V موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4571 مم، وعرض 1855 مم، وارتفاع 1689 مم، وقاعدة عجلات بطول 2660 مم، وتصل سعة الحقيبة الخلفية الي 561 لتر .

سيارة هوندا CR-V موديل 2023

تحتوي سيارة هوندا CR-V موديل 2023 علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية أمامية، وستائر جانبية، ومثبتة سرعة، وفرامل ABS المانعة للانغلاق، ونظام EBD، وعجلة قيادة تلسكوبية، وفرامل يد كهربائية، وأحزمة أمان.

سيارة هوندا CR-V موديل 2023

زودت سيارة هوندا CR-V موديل 2023 بالعديد من التجهيزات الحديثة منها، وسائل رفاهية تتمثل في نظام صوتي مكون من 4 سماعات، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وCD، وتكيف أوتوماتيك، وفرش مقاعد من القماش، وإطارات رياضية مقاس 18 بوصة، ومرايات ضم كهربائية، ونظام التحكم بالمصابيح الأمامية، و مصابيح LED نهارية، ومصابيح ضباب خلفية، ومصابيح توقف LED، وشبكة تهوية أمامية على هيئة جناح طائر، وجناح للصداد الأمامي والخلفي بلون السيارة.

سيارة هوندا CR-V موديل 2023

اما عن اسعار السيارة هوندا CR-V موديل 2023 ، والتى تاتى بفئة واحدة بسعر مليون و780 ألف جنيه بدلا من مليون و260 ألف جنيه .