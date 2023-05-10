هوندا أكورد تقدم في مصر بأسعار جديدة | صور

شهد قطاع صناعة السيارات عالميا العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية، حيث ترتب علي ذلك توافر إصدارات السيارات الجديدة موديل 2022 ولكن بأعداد قليلة، وبالتالي عند توافر تلك الإصدارات لدي الوكلاء والموزعين تكون بأسعار مرتفعة جدا، ولكن رغم زيادة أسعار السيارات الجدية ألا أن سوق السيارات المصري يتواجد به جميع طرازات السيارات الجديدة موديل 2022 .

هوندا أكورد السيدان 2022

يعرض موقع صدى البلد الإخباري مواصفات وسعر هوندا أكورد موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري، وخصوصا بعدة زيادة أسعارها، اتصل قيمة الزيادة الي 205 ألف جنيه .

وسائل الأمان لـ هوندا أكورد

هوندا أكورد السيدان 2022

زودت سيارة هوندا أكورد السيدان بالعديد من مميزات السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، وفرامل ABS، وEBD، ونظام الاتزان الإلكتروني، ومساعد فرامل الطوارئ، ومساعد الثبات في المنحدرات، ونظام رصد الضغط في إطارات، ومثبت سرعة، ومصابيح شبورة أمامية وخلفية LED، وحساسات ركن، وفرامل يد كهربائية.

محرك هوندا أكورد

هوندا أكورد السيدان 2022

تحصل سيارة هوندا أكورد علي قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1 500 سي سي، ينتج عزم أقصي للدوران 260 نيوتن/متر، وقوة 188 حصان، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتتسارع من الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.5 ثانية، وتستهلك من الوقود 5.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

مقصورة هوندا أكورد

مقصورة هوندا أكورد السيدان 2022

تحتوي مقصورة سيارة هوندا أكورد السيدان علي الكثير من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، 4 سماعات بالأبواب الجانبية، وكاميرا خلفية، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وتكييف أوتوماتيك، وزر لتشغيل المحرك، وفتحة سقف، ونظام ذكي للركن، وشاشة داخلية مقاس 7 بوصة تعمل باللمس، وشاحن لاسلكي.

سعر هوندا أكورد

هوندا أكورد السيدان موديل 2022

تأتي سيارة هوندا أكورد EX موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و700 ألف جنيه، بدلاً من مليون و495 ألف جنيه، بزيادة 205 ألف جنيه.