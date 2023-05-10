عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هوندا أكورد تقدم في مصر بأسعار جديدة | صور

هوندا أكورد 2022
هوندا أكورد 2022

شهد قطاع صناعة السيارات عالميا العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية، حيث ترتب علي ذلك توافر إصدارات السيارات الجديدة موديل 2022 ولكن بأعداد قليلة، وبالتالي عند توافر تلك الإصدارات لدي الوكلاء والموزعين تكون بأسعار مرتفعة جدا، ولكن رغم زيادة أسعار السيارات الجدية ألا أن سوق السيارات المصري يتواجد به جميع طرازات السيارات الجديدة موديل 2022 .

هوندا أكورد السيدان 2022

تعرف على أسعار ومواصفات هوندا CR-V بعد التعديل

فرصة للمصريين بالخارج.. تخفيض 70% في سعر هوندا سيفيك 2023 الجديدة

يعرض موقع صدى البلد الإخباري مواصفات وسعر هوندا أكورد موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري، وخصوصا بعدة زيادة أسعارها، اتصل قيمة الزيادة الي 205 ألف جنيه .

وسائل الأمان لـ هوندا أكورد

هوندا أكورد السيدان 2022

زودت سيارة  هوندا أكورد  السيدان بالعديد من مميزات السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، وفرامل ABS، وEBD، ونظام الاتزان الإلكتروني، ومساعد فرامل الطوارئ، ومساعد الثبات في المنحدرات، ونظام رصد الضغط في إطارات، ومثبت سرعة، ومصابيح شبورة أمامية وخلفية LED، وحساسات ركن، وفرامل يد كهربائية.

محرك هوندا أكورد

هوندا أكورد السيدان 2022

تحصل سيارة هوندا أكورد علي قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1 500 سي سي، ينتج عزم أقصي للدوران 260 نيوتن/متر، وقوة 188 حصان، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتتسارع من الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.5 ثانية، وتستهلك من الوقود 5.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

مقصورة هوندا أكورد

مقصورة هوندا أكورد السيدان 2022

تحتوي مقصورة سيارة هوندا أكورد السيدان علي الكثير من المميزات التكنلوجية الحديثة منها،  4 سماعات بالأبواب الجانبية، وكاميرا خلفية، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وتكييف أوتوماتيك، وزر لتشغيل المحرك، وفتحة سقف، ونظام ذكي للركن، وشاشة داخلية مقاس 7 بوصة تعمل باللمس، وشاحن لاسلكي.

سعر هوندا أكورد

هوندا أكورد السيدان موديل  2022

تأتي سيارة هوندا أكورد EX موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و700 ألف جنيه، بدلاً من مليون و495 ألف جنيه، بزيادة 205 ألف جنيه.

هوندا أكورد اكورد هوندا سعر هوندا أكورد 2022 مواصفات هوندا أكورد 2022 أسعار هوندا أكورد 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

الحكومة تكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم

بفرمان كولر.. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

مش فني بس.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

تحت 80 ألف جنيه.. سيارات مستعملة بمواصفات مميزة| صور

مازدا وسوبارو.. سيارات يابانية زيرو تبدأ من 720 ألف جنيه

لأول مرة.. سوبارو تصنع حقائب من الوسائد الهوائية بـ575 جنيها| صور

سعر سيات ليون موديل 2023 الهاتشباك في مصر| صور

خلال أيام.. أودي A3 موديل 2023 بـ168 ألف جنيه

سيارة SUV تيربو 2023 بـ700 ألف جنيه| صور

كوبرا فورمينتور الفيس ليفت تظهر في تصميم تخيلي قبل إنتاجها

الموعد النهائي لـ مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج| تفاصيل

ترشيحاتنا

النواب يوافق على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية

تقديم الخدمات الطبية لـ 581 قادما من السودان عبر ميناء سفاجا

تحت شعار حان وقت الاغتيالات| شاهد هجوم إسرائيلي جديد على قطاع غزة

شبانة يعلن رحيل زيزو عن الزمالك للدوري القطري |تفاصيل

البابا تواضروس خلال لقائه بابا الڤاتيكان: ننادي في كل العالم بالسلام.. صور

ترقب وحزن في سرادق عزاء محمود بكري بقنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب النظر القوي.. هل وجدت الرقم 218 في صورة الوهم المحير

احترس.. تناول البطيخ بكميات كبيرة يصيبك بـ7 مشاكل صحية خطيرة

قائمة التعليمات تثير الجدل.. القصة الكاملة لطرد فتاة من مطعم بالتجمع

بعد تصدرها التريند.. لن تتخيل الشبه بين إيمان العاصي وابنتها | صور

فيديو

درجات الحرارة تصل إلى 40 .. تحذير عاجل من الأرصاد

شاهد قبل الحذف.. عمرو يوسف ينشر مشاجرة تجمعه مع محمد ممدوح

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ