استطاعت شركة هوندا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، أن تحتل مكانة كبيرة بين محبي عالم السيارات وخاصة فئة الشباب، وتعد السيارة هوندا سيفيك واحدة من أبرز إصدارات الصانع الياباني، والتي انطلقت عبر أجيال عديدة، ومنها موديل 1992.

شبابية أوتوماتيك.. اركب هوندا سيفيك بأفضل سعر للمستعمل

وظهرت السيارة هوندا سيفيك موديل 1992 عبر إحدى الصفحات المتخصصة في بيع وشراء السيارات إلكترونيًا، وهي في حالة جيدة مع سعر مناسب، بعد الزيادات الأخيرة التي يشهدها سوق السيارات.

هوندا سيفيك موديل 1992

ولعل ابرز ما يميز تلك النسخة وجود ناقل سرعات "أوتوماتيكي" الأداء، مع سلامة دواخل السيارة "الفبريكا"، بينما تم تجديد الطلاء الخارجي، وارتكازها على جنوط رياضية متعددة الاضلاع، والتي تجمع بين اللون الفضي والأسود.

هوندا سيفيك موديل 1992

وزودت السيارة هوندا سيفيك موديل 1992 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بتقنية الدفع الأمامي، بينما جاءت السيارة بتجهيزات تتضمن نوافذ كهربائية، وفتحة سقف، بالإضافة إلى قفل مركزي، ونظام صوتي ترفيهي.

هوندا سيفيك موديل 1992

وتظهر السيارة هوندا سيفيك موديل 1992 رباعية الأبواب، إلى جانب تصميم هيكلي يميزه الطول الخارجي، والذي يعكس مساحة داخلية رحبة، بالإضافة إلى وجود سعة تخزين خلفية مناسبة، بينما تظهر الواجهة بشكل حاد مع مصابيح أمامية مدعومة بإشارات جانبية.

سعر السيارة هوندا سيفيك موديل 1992

تقدم السيارة هوندا سيفيك موديل 1992 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بقيمة سعرية بلغت 110 آلاف جنيه.