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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة أوروبية "زيرو" أوتوماتيك في مصر .. صور

رينو سانديرو موديل
رينو سانديرو موديل 2023 

تتصدر رينو سانديرو موديل 2023 قائمة السيارات الأوروبية الأرخص سعرًا المقدمة في مصر، والتي تنطلق من خلال فئة وحيدة، مع تصميم خارجي ينتمي إلى فئة الهاتشباك، بالاضافة إلى اعتمادتها على ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء.

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سعر ومواصفات ارخص سيارة أوروبية "زيرو" أوتوماتيك في مصر

 

تعتمد السيارة رينو سانديرو موديل 2023 على عدة تجهيزات تتضم، وسائد هوائية ثنائية للمقاعد الامامية AIRBAGS، بالاضافة إلى مكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بنظام الفرامل، مع سنتر لوك للابواب، 4 زجاج كهربائي أمامي وخلفي.

رينو سانديرو موديل 2023 

وتأتي السيارة رينو سانديرو موديل 2023 بمكيف هواء يدوي، وعدد 4 ابواب، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 320 لتر، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس، ونظام صوتي ترفيهي، مع كاميرا خلفية وحساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف.

رينو سانديرو موديل 2023 

وتستند السيارة رينو سانديرو موديل 2023 على قاعدة عجلات بطول 2590 مم، بينما يصل الطول الكلي للسيارة إلى 4058 مم، و 1994 مم للعرض، وتستمد قوتها من محرك 1600 سي سي، رباعي الاسطوانات، بقوة 110 حصانا.

رينو سانديرو موديل 2023 

وينتج محرك السيارة رينو سانديرو موديل 2023 عزم دوران 148 نيوتن/متر، مع تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.1 ثانية، وسرعة قصوى تصل لـ 176 كيلومتر في الساعة، بينما تعمل السيارة بتقنية الدفع الامامي مع علبة تروس من 4 سرعات أوتوماتيكية.

 

سعر ارخص سيارة أورورية موديل 2023 في مصر 

 

تقدم السيارة الاوروبية رينو سانديرو موديل 2023 بقيمة سعرية بلغت 565 ألف جنيه، وعبر فئة واحدة من التجهيزات.

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