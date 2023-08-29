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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار هوندا سيتى اليابانية زيرو بالسوق المحلي| صور

هوندا سيتي موديل
هوندا سيتي موديل 2022 داخل سوق السيارات

يضم سوق السيارات المصري باقة مميزة من السيارات الجديدة موديل 2022، وذلك رغم صعوبة توافر الطرازات الجديدة بسبب الأزمات الطاحنة التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا ومنها عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة الي عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات ومن ضمن هذه الإصدارات التي يرغب في اقتناءها العديد من الشباب المصري هوندا سيتى اليابانية، التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان .

هوندا سيتي موديل 2022 داخل سوق السيارات

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر هوندا سيتى موديل 2022 السيدان اليابانية بالسوق المصري :

مقصورة هوندا سيتي موديل 2022 داخل سوق السيارات

- أنظمة السلامة والامان بـ هوندا سيتي

تحتوي هوندا سيتى موديل 2022 السيدان اليابانية علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية ،  نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، ونظام المساعدة في ثبات السيارة مع تحكم إلكتروني بالثبات والسحب VSA، ونظام المساعدة على المنحدرات HAS، وإشارات التوقف عند الطوارئ، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، ونظام تحذير بتسرب الهواء TPM، وكاميرا للرؤية الخلفية، وأحزمة أمان، وقفل مركزي، ومثبت سرعة .

- محرك  هوندا سيتي اليابانية

هوندا سيتي موديل 2022 داخل سوق السيارات

قوة سيارة  هوندا سيتي موديل 2022 تصل الي 121 حصان، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1500 سي سي، وتخرج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وتستخدم سيتي ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT ، ويصل سعة خزان وقودها الي 40 لتر .

- سعر هوندا سيتي موديل 2022

هوندا سيتي موديل 2022 داخل سوق السيارات

تباع سيارة هوندا سيتي موديل 2022 داخل سوق السيارات بفئة واحدة يصل سعرها 950 ألف جنيه.

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