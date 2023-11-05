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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بيجو 301 السيدان 2024 تباع بأسعار جديدة

بيجو 301 موديل 2024
بيجو 301 موديل 2024 السيدان تباع بسعر جديد

تتوالي زيادات أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل مستمر، وذلك يعود إلى الأزمات الطاحنة التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي؛ نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة، وتلك العوامل أثرت بالسلب على توافر السيارات الجديدة لدى الوكلاء والموزعين بالأسعار الرسمية بدون أوفر برايس.

بيجو 301 موديل 2024 السيدان تباع بسعر جديد 

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-  يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار بيجو 301 السيدان 2024 الجديدة بعد الزيادات الأخيرة :

بيجو 301 موديل 2024 السيدان تباع بسعر جديد 

- محرك بيجو 301 موديل 2024 :

تنقل قوة سيارة بيجو 301 السيدان من محرك  السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 12.1 ثانية، وتحتاج الي 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان وقودها الي 50 لترا ، وتخرج قوة 115 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، وتصل سرعة بيجو 301 القصوى الي 188 كم/ساعة .

- وسائل الأمان بـ بيجو 301 السيدان :

بيجو 301 موديل 2024 السيدان تباع بسعر جديد 

زودت سيارة بيجو 301 موديل 2024 بالعديد من مميزات السلامة والأمان منها، أحزمة أمان، وقفل مركزي ، وإنذار ضد السرقة ، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية ، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

- أبعاد بيجو 301 موديل 2024 :

بيجو 301 موديل 2024 السيدان تباع بسعر جديد 

تتوافر سيارة بيجو 301 موديل 2024 السيدان داخل سوق السيارات المصري بطول 4442 مم، وعرض 1748 مم، وارتفاع 1466 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2662 مم .

- أسعار بيجو 301 موديل 2024 الجديدة :

مقصورة بيجو 301 موديل 2024 السيدان تباع بسعر جديد 

الفئة الأولى من سيارة بيجو 301 موديل 2024 السيدان تباع بسعر جديد يصل إلى 714 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 301 موديل 2024 يصل سعرها الجديد إلى 754 ألف جنيه .

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