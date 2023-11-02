عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الفرق بين بيجو 5008 وسيات تاراكو 2024 | بالأسعار

الفرق بين بيجو 5008
الفرق بين بيجو 5008 و سيات تاراكو 2024 | بالأسعار

بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل ملحوظ نتيجة الأحداث التي يشهدها قطاع صناعة السيارات العالمي ، تقاربت أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 من بعضها البعض رغم اختلاف فئاتها ، وذلك يتيح الفرصة أمام المشترين للمفاضلة بين السيارات واختيار الأنسب لهم منها .

سيتروين وبيجو.. 5 سيارات كروس أوفر جديدة

بورصة المحافظات| أسعار بيجو 508 وقشقاي وفولكس بمحافظة البحيرة


- يعرض موقع صدى البلد الإخباري الفرق بين بيجو 5008  و سيات تاراكو  موديل 2024 :

1- سيات تاراكو موديل 2023 :

 سيات تاراكو موديل 2023

تتسارع سيارة سيات تاراكو موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وبها علبة تروس أوتوماتيك ، وتحتاج الي 7.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1400 سي سي تيربو، ويصل سعه خزان وقوده الي 58 لتر ، وقوتها 150 حصان، وعزم دورانها 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 199 كم/ساعة .

- وسائل السلامة بـ سيات تاراكو :

تحتوي سيارة سيات تاراكو موديل 2023 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات للركن، ووسائد هوائية، وESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

- أبعاد سيات تاراكو موديل 2023 :

 سيات تاراكو موديل 2023

تأتي سيارة سيات تاراكو موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4735 مم، وعرض 1829 مم، وارتفاع 1674 مم/ وبها قاعدة عجلات بطول 2790 مم .

- أسعار سيات تاراكو موديل 2023 :

الفئة الأولي من سيارة سيات تاراكو موديل 2023 تباع بسعر مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيات تاراكو موديل 2023 يصل سعرها الي مليون و 800 ألف جنيه .

2- بيجو 5008 موديل 2023 :

 بيجو 5008 موديل 2023

تستهلك سيارة بيجو 5008 موديل 2023 من الوقود 6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وسعه خزان وقودها 50 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وقوة 165 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 206 كم/ساعة .

- أبعاد بيجو 5008 موديل 2023 :

تتوافر سيارة بيجو 5008 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4641 مم، وعرض 1844 مم، وارتفاع 1646 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2840 .

- مواصفات السلامة بـ بيجو 5008 :

 بيجو 5008 موديل 2023

زودت سيارة بيجو 5008 موديل 2023 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات للركن ، و ESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني .

- أسعار بيجو 5008 موديل 2023 :

الفئة الثانية من سيارة بيجو 5008 موديل 2023 تباع بسعر مليون و 694 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بيجو 5008 موديل 2023 يصل سعرها الي مليون 859 ألف جنيه 

اسعار السيارات الجديدة سيات تاراكو موديل 2023 وسائل السلامة بـ سيات تاراكو أبعاد سيات تاراكو موديل 2023 أسعار سيات تاراكو موديل 2023 بيجو 5008 موديل 2023 أبعاد بيجو 5008 موديل 2023 مواصفات السلامة بـ بيجو 5008 أسعار بيجو 5008 موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة "تربط الحزام"| حظر الحفلات والمؤتمرات.. لا سفر أو ألعاب رياضية.. وقرار عاجل بشأن الدولار

التضخم أسقطها بـ “القاضية”| أسعار الفائدة عقب اجتماع البنك المركزي.. وهذه أفضل شهادة للإدخار بـ 27%

فضيحة كبيرة.. مهيب عبد الهادي يطالب بتحقيق عاجل في الأهلي لهذا السبب

صدمة جديدة.. أحمد حسن: عقوبات من الكاف للأهلي بسبب مباراة صن داونز

إجراء عاجل من حماس بشأن الرهائن الإسرائيليين

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

قرار مفاجئ من كولر بخصوص أحمد عبد القادر

استشهاد مراسل تليفزيون فلسطين محمد أبو حطب و11 من أفراد عائلته

موضوعات متعلقة

أسعار چيلي GX3 Pro و اوكافانجو بالأوفر برايس 2024

سيارات في متناول الجميع بـ120 ألف جنيه

أسعار جاك 2024 الجديدة بالسوق المصري

كم سعر أغلى سيارة دباب في العالم ومن يمتلكها

سعر شانجان CS95 موديل 2024 الفيس ليفت بالسعودية

مواصفات فورد برونكو BC 400 المعدلة

أرخص سيدان من ميتسوبيشي 2023 بـ600 ألف جنيه

إرشادات لحماية سيارتك من السرقة| تفاصيل

ترشيحاتنا

كيلونوفا .. حادث كوني ينهي الحياة على كوكب الأرض

خطة جديدة للنيابة العامة ووزارتي الزراعة والتنمية المحلية لضبط المتعدين على الأراضي

هل يصح الاغتسال من الجنابة يوم الجمعة بدون غسل الشعر؟

انتبه .. هذه الأعراض تشير لتناولك كمية كبيرة من الكافيين

برج العذراء .. حظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 كن صادقا

برج الأسد حظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 .. تجنب القيام بأي عمليات شراء متهورة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

النور هيقطع امتى؟.. المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء وخريطة المحافظات

شاهد.. معتز عزايزة ينشر صورا جديدة تكشف تطورات الأوضاع في غزة

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل

فيديو

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

70 % .. تعرف على أعلى عائد بالبنوك وتفاصيله.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ