الفرق بين بيجو 5008 وسيات تاراكو 2024 | بالأسعار

بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل ملحوظ نتيجة الأحداث التي يشهدها قطاع صناعة السيارات العالمي ، تقاربت أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 من بعضها البعض رغم اختلاف فئاتها ، وذلك يتيح الفرصة أمام المشترين للمفاضلة بين السيارات واختيار الأنسب لهم منها .



- يعرض موقع صدى البلد الإخباري الفرق بين بيجو 5008 و سيات تاراكو موديل 2024 :

1- سيات تاراكو موديل 2023 :

سيات تاراكو موديل 2023

تتسارع سيارة سيات تاراكو موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وبها علبة تروس أوتوماتيك ، وتحتاج الي 7.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1400 سي سي تيربو، ويصل سعه خزان وقوده الي 58 لتر ، وقوتها 150 حصان، وعزم دورانها 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 199 كم/ساعة .

- وسائل السلامة بـ سيات تاراكو :

تحتوي سيارة سيات تاراكو موديل 2023 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات للركن، ووسائد هوائية، وESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

- أبعاد سيات تاراكو موديل 2023 :

سيات تاراكو موديل 2023

تأتي سيارة سيات تاراكو موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4735 مم، وعرض 1829 مم، وارتفاع 1674 مم/ وبها قاعدة عجلات بطول 2790 مم .

- أسعار سيات تاراكو موديل 2023 :

الفئة الأولي من سيارة سيات تاراكو موديل 2023 تباع بسعر مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيات تاراكو موديل 2023 يصل سعرها الي مليون و 800 ألف جنيه .

2- بيجو 5008 موديل 2023 :

بيجو 5008 موديل 2023

تستهلك سيارة بيجو 5008 موديل 2023 من الوقود 6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وسعه خزان وقودها 50 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وقوة 165 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 206 كم/ساعة .

- أبعاد بيجو 5008 موديل 2023 :

تتوافر سيارة بيجو 5008 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4641 مم، وعرض 1844 مم، وارتفاع 1646 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2840 .

- مواصفات السلامة بـ بيجو 5008 :

بيجو 5008 موديل 2023

زودت سيارة بيجو 5008 موديل 2023 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات للركن ، و ESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني .

- أسعار بيجو 5008 موديل 2023 :

الفئة الثانية من سيارة بيجو 5008 موديل 2023 تباع بسعر مليون و 694 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بيجو 5008 موديل 2023 يصل سعرها الي مليون 859 ألف جنيه