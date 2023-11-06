الفيس ليفت الجديد من سكودا سوبيرب| تفاصيل

كشفت شركة سكودا عن سياراتها الجديدة سكودا سوبيرب الفيس ليفت الجديد ، وتحتوي سكودا سوبيرب الجديدة علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، ADAS 2، وتم تصميمها بنفس مواصفات الجيل الثاني من سكودا كودياك الـ SUV .

سكودا سوبيرب الفيس ليفت الجديدة

تعمل سكودا سوبيرب الجديدة بنفس نظام الدفع PHEV ، ويحتوي تصميم سكودا الجديد علي خطوط حادة وذلك من اجل زيادة عمل الديناميكية الهوائية ، وتأتي بـ مصابيح خلفية اكبر في الحجم عن سابقتها

سكودا سوبيرب الفيس ليفت الجديدة

تحتوي سكودا سوبيرب الفيس ليفت علي عجلات معدنية، وشبكة من الكروم ، وتتمتع سوبيرب بنفس مقصورة كودياك ولكن بحجم أصغر وبها لمسات باللون الرمادي ، وبها شاشات رقمية مزدوجة، وناقل حركة مثبت علي عمود التوجيه، وحساسات للتحكم في المناخ، وفتحات تكييف خلفية، ومنافذ شحن USB-C، وإضاءة محيطة .

- محرك سكودا سوبيرب الفيس ليفت :

تحتوي سيارات سكودا سوبيرب الفيس ليفت علي مجموعة من المحركات الهجينة PHEV، وتقدم نطاق كهربائي يصل إلى 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1500 سي سي .

- وسائل الأمان بـ سكودا سوبيرب :

سكودا سوبيرب الفيس ليفت الجديدة

زودت سيارة سكودا سوبيرب الفيس ليفت الجديدة بالعديد من مميزات السلامة والأمان منها، مساحات جليد موجودة في غطاء فتحة تعبئة الوقود، ومظلة في جيب الباب الأمامي، ونظام مساعدة السائق من المستوى 2، ومساعد الركن، و10 وسائد هوائية، و ABS ، وEBD، وبرنامج للتحكم في الجر، ونظام تثبيت الأطفال ISOFIX، وبرنامج المساعدة في حالات الطوارئ .