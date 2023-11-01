الجيل التالي من سكودا انياك يأتي في 2028 مع منصة SSP الجديدة

في حين تمت ترقية سكودا انياك للتو بمزيد من القوة، ومدى أطول، وشحن أسرع، فإن شركة صناعة السيارات التشيكية تعمل بالفعل على الجيل التالي. ومن المتوقع أن تصل السيارة الكهربائية الجديدة في عام 2028 أو في عام 2029، لتنتقل من منصة MEB الحالية إلى بنية SSP الجديدة لمجموعة فولكس فاجن.

تم تأكيد طرح المنصة الجديدة مع خليفة انياك من قبل كلاوس زيلمر، الرئيس التنفيذي لشركة سكودا الذي تحدث إلى أوتوكار في عرض كودياك الجديد. وأكد زيلمر أيضًا أنه سيتم إنتاج الجيل التالي من انياك في مصنع ملادا بوليسلاف في جمهورية التشيك، كما هو الحال مع الطراز الحالي.

في حين أنه من السابق لأوانه الحديث عن التصميم، فمن الآمن أن نفترض أن الجيل القادم من سكودا إنياك سوف يشتمل على أحدث لغة تصميم لشركة صناعة السيارات التشيكية تسمى "Modern Solid". وهذا يعني أنها ستبدو مشابهة لمفهوم 2022 Skoda Vision 7S الذي كان بمثابة قاعدة لعرضنا التخميني. ومع ذلك، فإن خليفة Enyaq سيكون أصغر قليلاً، حيث يأتي بمقصورة ذات 5 مقاعد بدلاً من التصميم النموذجي المكون من 7 مقاعد. ويبقى أن نرى ما إذا كانت سكودا ستستمر في تقديم Enyaqفي أشكال سيارات الدفع الرباعي والكوبيه، كما هو الحال مع الجيل الحالي.

ستدعم بنية SSPالمعيارية في النهاية 80٪ من طرازات مجموعة فولكس فاجن بما في ذلك الجيل التالي من سيارات فولكس فاجن جولف الهاتشباك فقط. ومن المتوقع أن تحقق تطورات كبيرة من حيث التكنولوجيا والقيادة الذاتية والمدى والإنتاج مقارنة بسابقتها MEB. كما سيكون إنتاجها أرخص، مما يؤدي إلى إنتاج سيارات كهربائية بأسعار معقولة تتطابق تقريبًا مع سعر نظيراتها التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.

على الرغم من أنه ليس لدينا مواصفات تفصيلية لحزم البطاريات 800 فولت، يضيف نفس التقرير أنها ستوفر إمكانات شحن فائقة السرعة، تتراوح من 10 إلى 80% في متوسط 12 دقيقة. وللمقارنة فإن سيارة سكودا إنياك الحالية تحتاج إلى 35 دقيقة لنفس كمية الشحن.

تم طرح سكودا إنياك في عام 2020، مما يعني أن الظهور الأول المتوقع للجيل الثاني في عام 2028 أو 2029 يتوافق مع دورات الطراز المعتادة داخل مجموعة فولكس فاجن. وكما هو الحال مع الجيل الحالي.