فورد بـ 100 ألف جنيه فقط.. تفاصيل

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل عدد كبير من الطرازات المعروضة للبيع ، وتم تواجد تلك السيارات بسوق المستعمل بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير معقول ، ومن ضمن السيارات المتوافرة بالسوق المصري للبيع هي فورد اسكورت موديل 1998 ، وتنتمي اسكورت الي فئة السيارات السيدان .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مواصفات فورد اسكورت موديل 1998 :
- محرك فورد اسكورت موديل 1998 :
تعرض سيارة فورد اسكورت موديل 1998 للبيع باللون الفضي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 300 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي، وتنقل قوة المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وبها رخصة سارية لمدة سنة ، ولا يوجد بها دهانات داخلية .
- مواصفات فورد اسكورت السيدان :
تحتوي سيارة فورد اسكورت موديل 1998 السيدان علي العديد من المميزات منها، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة فرد، وإضاءة أمامية، ومرايات جانبية يدوية بنفس لون السيارة، ومصابيح ضباب أمامية، و 4 جنوط للكاوتش، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، وإشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية للسيارة، وبها جرائد باللون الأسود تم تثبيتها بمنتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي ، ومن الخلف تم تثبيت شعار شركة فورد علي الحقيبة الخلفية .
- سعر فورد اسكورت موديل 1998 بالسوق المصري :
تباع سيارة فورد اسكورت موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة وحالتها الميكانيكية .