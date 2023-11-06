فورد بـ 100 ألف جنيه فقط.. تفاصيل

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل عدد كبير من الطرازات المعروضة للبيع ، وتم تواجد تلك السيارات بسوق المستعمل بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير معقول ، ومن ضمن السيارات المتوافرة بالسوق المصري للبيع هي فورد اسكورت موديل 1998 ، وتنتمي اسكورت الي فئة السيارات السيدان .

فورد اسكورت موديل 1998 السيدان

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مواصفات فورد اسكورت موديل 1998 :

فورد اسكورت موديل 1998 السيدان

- محرك فورد اسكورت موديل 1998 :

تعرض سيارة فورد اسكورت موديل 1998 للبيع باللون الفضي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 300 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي، وتنقل قوة المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وبها رخصة سارية لمدة سنة ، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

- مواصفات فورد اسكورت السيدان :

فورد اسكورت موديل 1998 السيدان

تحتوي سيارة فورد اسكورت موديل 1998 السيدان علي العديد من المميزات منها، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة فرد، وإضاءة أمامية، ومرايات جانبية يدوية بنفس لون السيارة، ومصابيح ضباب أمامية، و 4 جنوط للكاوتش، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، وإشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية للسيارة، وبها جرائد باللون الأسود تم تثبيتها بمنتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي ، ومن الخلف تم تثبيت شعار شركة فورد علي الحقيبة الخلفية .

- سعر فورد اسكورت موديل 1998 بالسوق المصري :

فورد اسكورت موديل 1998 السيدان

تباع سيارة فورد اسكورت موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة وحالتها الميكانيكية .