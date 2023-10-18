فورد وبيجو وسكودا.. أسعار 5 سيارات جديدة في مصر

يضم السوق المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة لعامي 2023 و 2024، من علامات تجارية شهيرة مثل بيجو وسيتروين وفورد وسكودا وأوبل.

فورد فوكاس

فورد فوكاس موديل 2023

تمتلك السيارة فورد فوكاس موديل 2023 ناقل حركة سداسي السرعات بقدرات أوتوماتيكية، مدعوم بمحرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر"، سعة 1500 سي سي، بقوة إنتاجية بلغت 120 حصانا، و 151 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

أسعار السيارة فورد فوكاس موديل 2023

فورد فوكاس موديل 2023 الفئة الأولى Trend بسعر 1,040,000 جنيه

فورد فوكاس موديل 2023 الفئة الثانية Connected 4DR بسعر 1,090,000 جنيه

فورد فوكاس موديل 2023 الفئة الثالثة Connected 5DR بسعر 1,100,000 جنيه

فورد فوكاس موديل 2023 الفئة الرابعة Titanium 4DR بسعر 1,130,000 جنيه

فورد فوكاس موديل 2023 الفئة الخامسة Titanium 5DRبسعر 1,135,000 جنيه

أوبل موكا موديل 2023

أوبل موكا موديل 2023

تعتمد السيارة أوبل موكا موديل 2023 على محرك بقوة تصل الى 130 حصانا، ثلاثي الأسطوانات تيربو سعة 1200 سي سي، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 8 سرعات بنظام الجر الامامي.

أسعار السيارة أوبل موكا موديل 2023

أوبل موكا موديل 2023 الفئة الأولى ELEGANCE بقيمة قدرها 1,149,990 جنيه

أوبل موكا موديل 2023 الفئة الثانية GS LINEبقيمة قدرها 1,249,990 جنيه

سكودا كاميك

سكودا كاميك موديل 2023

تستمد السيارة سكودا كاميك موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 110 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 155 نيوتن/متر، وزودت السيارة بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.3 لتر وذلك عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كيلومتر.

يبلغ سعر السيارة سكودا كاميك موديل 2023 نحو 1,100,000 جنيه.

سيتروين C3

سيتروين C3 اير كروس موديل 2023

تستمد السيارة ستروين C3 موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، يضخ قوة اجمالية قدرها 110 حصان، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

أسعار ستروين C3 موديل 2023

الفئة الأولى ستروين C3 موديل 2023 بقيمة قدرها 959,000 جنيه

الفئة الثانية ستروين C3 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,059,000 جنيه

بيجو 2008

بيجو 2008 موديل 2023

حصلت السيارة بيجو 2008 موديل 2023 على ناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي الأداء، مقترن بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 130 حصانا، بالإضافة إلى 230 نيوتن/متر من عزم الدوران.

أسعار السيارة السيارة بيجو 2008 موديل 2023

الفئة الأولى بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 1,069,990 جنيه

الفئة الثانية بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 1,149,990 جنيه

الفئة الثالثة بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 1,219,990 جنيه