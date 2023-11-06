لا مثيل لها .. سيارات تظهر لأول مرة بمعرض طوكيو

ظهرة العديد من السيارات في معرض طوكيو للتنقل المقام في العاصمة اليابانية ، وشارك في المعرض العديد من شركات صناعة السيارات .

ظهر بالمعرض العديد من السيارات الاختبارية المقدمة من قبل شركات صناعة السيارات ، وتحمل هذه السيارات ابتكارات مستقبل صناعة السيارات المطورة بعالم السيارات .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من السيارات المشاركة بمعرض طوكيو للسيارات :

1- لكزس LF-ZC :

لكزس LF-ZC

قدمت شركة لكزس سيارة LF-ZC التي تنتمي لفئة السيارات الصالون الفاخرة التي تمتلك إمكانية التحديث لنظام التشغيل المستند على Arene OS بهدف الترابط بين القائد والسيارة في الأجيال القادمة وتتوافر تلك الميزة في سياراتها الكهربائية ، وتم صنع داخليتها من مواد مستدامة طبيعية منها مادة الخيرزان .

2- مازدا Iconic SP :

كشفت مازدا عن سيارتها Iconic SP الاختبارية التي تعتمد على نظام الدفع الكهربائي، ودعم من محرك فانكل، وسقف صلب وأبواب تفتح للأمام ، ورفارف ملحوظة على كل مكون من مكونات الجسم الخارجي.

مازدا Iconic SP

تعتمد مازدا Iconic SP علي محرك كهربائي بقوة 170 حصان، يستمد طاقته من بطارية سعة 17.8 وات /ساعة، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 680 كم/ساعة .

3- دايهاتسو Copen :

دايهاتسو Copen

تحصل سيارة دايهاتسو Copen علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي ، وصل طول السيارة الي 3.83 متر .

4- نيسان Hyper Force الخارقة :

نيسان Hyper Force الخارقة

شاركه شركة نيسان في معرض طوكيو للسيارات بـ سياراتها الاختبارية نيسان Hyper Force الخارقة، التي تحتوي علي نظام دفع كهربائي بقوة 1000 كيلووات، أي ما يعادل 1360 حصان، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعه في أقل من 3 ثوان .