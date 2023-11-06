عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لا مثيل لها .. سيارات تظهر لأول مرة بمعرض طوكيو

لا مثيل لها ..سيارات
لا مثيل لها ..سيارات تظهر لأول مرة بمعرض طوكيو

ظهرة العديد من السيارات في معرض  طوكيو للتنقل المقام في العاصمة اليابانية ، وشارك في المعرض العديد من شركات صناعة السيارات .

زيادة أسعار البنزين .. 5 سيارات هاتشباك موفرة للوقود بالسوق المصري

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

ظهر بالمعرض العديد من السيارات الاختبارية المقدمة من قبل شركات صناعة السيارات ، وتحمل هذه السيارات ابتكارات مستقبل صناعة السيارات المطورة بعالم السيارات .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من السيارات المشاركة بمعرض طوكيو للسيارات :

1- لكزس LF-ZC :

لكزس LF-ZC

قدمت شركة لكزس سيارة LF-ZC التي تنتمي لفئة السيارات الصالون الفاخرة التي تمتلك إمكانية التحديث لنظام التشغيل المستند على Arene OS بهدف  الترابط بين القائد والسيارة في الأجيال القادمة وتتوافر تلك الميزة في سياراتها الكهربائية ، وتم صنع داخليتها من مواد مستدامة طبيعية منها مادة الخيرزان .

2- مازدا Iconic SP :

كشفت مازدا عن سيارتها Iconic SP الاختبارية التي تعتمد على نظام الدفع الكهربائي، ودعم من محرك فانكل، وسقف صلب وأبواب تفتح للأمام ، ورفارف ملحوظة على كل مكون من مكونات الجسم الخارجي.

مازدا Iconic SP

تعتمد مازدا Iconic SP  علي محرك كهربائي بقوة 170 حصان، يستمد طاقته من بطارية سعة 17.8 وات /ساعة، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 680 كم/ساعة   .

3- دايهاتسو Copen :

دايهاتسو Copen

تحصل سيارة دايهاتسو Copen علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي ، وصل طول السيارة الي 3.83 متر .

4- نيسان Hyper Force الخارقة :

 نيسان Hyper Force الخارقة

شاركه شركة نيسان في معرض طوكيو  للسيارات بـ سياراتها الاختبارية نيسان  Hyper Force الخارقة، التي تحتوي علي  نظام دفع كهربائي بقوة 1000 كيلووات، أي ما يعادل 1360 حصان، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعه في أقل من 3 ثوان .

لكزس LF-ZC مازدا Iconic SP دايهاتسو Copen نيسان Hyper Force الخارقة محرك فانكل الخيرزان Arene OS السيارات الاختبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

تحذير من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن حالة الطقس الغد

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

بعد قرار إقالة أوسوريو رسميا.. تعرف على مدرب الزمالك الجديد

عمر كمال عبد الواحد ينضم للأهلي | تفاصيل

موضوعات متعلقة

سوبارو امبريزا هاتشباك بـ 190 ألف جنيه

بـ 100 ألف جنيه اركب كليو هاتشباك

أسعار شيري 2024 بالسوق المحلي

بـ 500 ألف جنيه.. 5 سيارات هاتشباك أوتوماتيك

تعرف علي نظام السلحفاة بالسيارات الكهربائية وكيف يعمل ..؟

سعر تويوتا لاندكروزر 2023 في السعودية

بيفحص الركاب ..حزام أمان يشعر بالحادث قبل وقوعه| تفاصيل

الفرق بين بيجو 5008 وسيات تاراكو 2024 | بالأسعار

ترشيحاتنا

أين حقوق الملكية الفكرية؟.. تعليق كبير الأثريين المصريين على مجسمات الأهرامات السعودية

هخلص سهرتي وراجع.. ميدو يكشف كواليس مغادرة ثلاثي الزمالك معسكر مباراة زد

غني بالثروات.. ناسا تستولى على كويكب عملاق

افتكر نفسه روبرتو كارلوس.. ميدو يهاجم فتوح ويستشهد بـ زيزو وشيكابالا وعبد الشافي

أوستن: نلتزم بردع أي دولة أو جهة آخري تسعى لتصعيد الصراع بغزة

بتر قدم طفل سقط أسفل قطار في سوهاج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاده..10 صور تجمع خالد سليم وزوجته

منها تقليل نسبة الكوليسترول بالدم.. تعرف على فوائد الكوسة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السلق الأخضر؟

بالخطوات .. طريقة عمل كيك الشاى

فيديو

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ