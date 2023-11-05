بـ 100 ألف جنيه اركب كليو هاتشباك

يحتوي سوق السيارات المصري للمستعمل علي عدد غير محود من الطرازات المعروضة للبيع ومن ضمنهم سيارة رينو كليو موديل 1999 ، وتم توافر هذه السيارات بسوق المستعمل بعد ارتفاع أسعار الجديدة موديل 2023 والتي مازالت أسعارها مستمرة في الارتفاع نتيجة عدة أزمات يشهدها قطاع صناعة السيارات العالمي .

رينو كليو موديل 1999 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

- محرك رينو كليو موديل 1999 :

رينو كليو موديل 1999 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تحصل سيارة رينو كليو موديل 1999 الهاتشباك علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 180 كم/ساعة ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية ، وتمتلك رينو كليو رخصة سارية لمدة 20 شهر .

- مواصفات رينو كليو الهاتشباك :

رينو كليو موديل 1999 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

زودت سيارة رينو كليو موديل 1999 بالعديد من المميزات منها، إضاءة أمامية ، ومصابيح ضباب ، ومرايات جانبية باللون الأسود، ومقابض أبواب باللون الأسود، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي، وبها إشارات مثبتة علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة ، وتم تثبيت شعار رينو بمقدمة السيارة .

- أسعار رينو كليو موديل 1999 بسوق المستعمل :

رينو كليو موديل 1999 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تباع سيارة رينو كليو موديل 1999 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وأداء محركها .