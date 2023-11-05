بـ 100 ألف جنيه اركب كليو هاتشباك

يحتوي سوق السيارات المصري للمستعمل علي عدد غير محود من الطرازات المعروضة للبيع ومن ضمنهم سيارة رينو كليو موديل 1999 ، وتم توافر هذه السيارات بسوق المستعمل بعد ارتفاع أسعار الجديدة موديل 2023 والتي مازالت أسعارها مستمرة في الارتفاع نتيجة عدة أزمات يشهدها قطاع صناعة السيارات العالمي .
- محرك رينو كليو موديل 1999 :
تحصل سيارة رينو كليو موديل 1999 الهاتشباك علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 180 كم/ساعة ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية ، وتمتلك رينو كليو رخصة سارية لمدة 20 شهر .
- مواصفات رينو كليو الهاتشباك :
زودت سيارة رينو كليو موديل 1999 بالعديد من المميزات منها، إضاءة أمامية ، ومصابيح ضباب ، ومرايات جانبية باللون الأسود، ومقابض أبواب باللون الأسود، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي، وبها إشارات مثبتة علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة ، وتم تثبيت شعار رينو بمقدمة السيارة .
- أسعار رينو كليو موديل 1999 بسوق المستعمل :
تباع سيارة رينو كليو موديل 1999 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وأداء محركها .