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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة أسعار البنزين .. 5 سيارات هاتشباك موفرة للوقود بالسوق المصري

سيارات هاتشباك موفرة
سيارات هاتشباك موفرة للوقود بالسوق المصرى

مع زيادة أسعار البنزين محليا ، يبحث الكثير من الأشخاص الراغبين فى اقتناء سيارات جديدة ، عن أفضل الخيارات الموفرة للوقود واقتصادية فى استهلاكها .

ومن المعروف أن السوق المحلى المصرى يضم الكثير من السيارات الاقتصادية من فئة السيارات الهاتشباك ، والتى اصبح عليها الاكثر بحثا مؤخرا بعد أن زادت أسعار البنزين .

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وخلال السطور التالية سنتعرف على 5 سيارات هاتشباك موفرة للوقود بالسوق المصرى ، بعد زيادة اسعار البنزين .

1- شيري كيو كيو 

شيري كيو كيو 

تاتى السيارة شيري كيو كيو موديل 2008 بمحرك 1100 سي سي أو 1300 سي سي ، وناقل حركة يودي يتألف من 5 سرعات .

وتعتبر السيارة شيري كيو كيو موديل 2008 ، من فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم والاقتصادية فى استهلاكها للبنزين ، وتضم عدد من الكماليات المميزة مثل زجاج كهربائي، ومدخل AUX ومرايا كهربائية ومقاعد جلد.

اما عن سعر السيارة شيري كيو كيو موديل 2008 ، فتاتى بمتوسط سعر 110 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

2- شيفروليه سبارك 

شيفروليه سبارك 

تعتمد السيارة شيفروليه سبارك موديل 2008، على محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 68 حصانا، عزم أقصى للدوران يبلغ 91 نيوتن/متر .

وتضم السيارة شيفروليه سبارك موديل 2008 ، ناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، مع نظام جر أمامي للعجلات. 

اما عن سعر السيارة شيفروليه سبارك موديل 2008 ، فتاتى بمتوسط سعر 130 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

3- اسبيرنزا A113 

اسبيرنزا A113 

تعتبر السيارة اسبيرنزا A113 موديل 2012 ، إحدى السيارات الهاتشباك الصغيرة والموفرة فى استهلاك البنزين وتعتمد على محرك من 1300 سي سي، موفر في استهلاك البنزين، ينتج قوة تصل الى 87 حصانا، وعزن أقصى للدوران يصل الى 114 نيوتن/متر .

وتضم السيارة اسبيرنزا A113 موديل 2012، ناقل حركة يدوي " مانيوال "، بنظام دفع أمامي للعجلات.

اما عن سعر السيارة اسبيرنزا A113 موديل 2012 ، فتاتى بمتوسط سعر 160 ألف جنيه، على حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

4- جيلي باندينو 

جيلي باندينو 

تاتى السيارة جيلي باندينو موديل 2012 ، الصينية صغيرة الحجم بمحرك سعة 1300 سي سي رباعي الأسطوانات، يولد قوة تصل الى 90 حصانا .

وتقترن السيارة جيلي باندينو موديل 2012 ، بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 5 سرعات، وتبلغ سرعتها الصوى 170 كيلومتر في الساعة.

اما عن سعر السيارة جيلي باندينو موديل 2012 ، فتاتى بمتوسط سعر 170 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

5- هيونداي I10

هيونداي I10

وتعتمد السيارة هيونداي I10 موديل 2008 ، على خيارين من المحركات اولهما محرك 1000 سي سي ، والمحرك الآخر بسعة 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 67 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 98 نيوتن/متر .

وتقترن السيارة هيونداي I10 موديل 2008 ، بناقل حركة يدوي مانيوال بـ 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك بـ 4 سرعات.

اما عن سعر السيارة هيونداي I10 موديل 2008 ، فتاتى بمتوسط سعر 230 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للسيارة .

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